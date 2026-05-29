Αποποιείται τις συνταξιοδοτικές απολαβές του ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης

Ο βουλευτής και πρώην Γενικός Ελεγκτής χαρακτηρίζει την απόφαση «αυτονόητη ηθική υποχρέωση»

Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών απέστειλε ο βουλευτής και πρώην Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης, με την οποία δηλώνει την αποποίηση της κρατικής σύνταξης που λαμβάνει για την 26χρονη υπηρεσία του στο δημόσιο. Σε ανάρτησή του αναφέρει ότι η απόφαση αφορά τη σύνταξη που δικαιούται ως πρώην δημόσιος υπάλληλος και Γενικός Ελεγκτής και αποτελεί, όπως σημειώνει, «αυτονόητη ηθική υποχρέωση». 

«Η δήλωση αφορά τόσο τη σύνταξη που λαμβάνω σήμερα (ακαθάριστα περίπου €2.270 μηνιαίως) όσο και αυτή που θα δικαιούμαι μόλις συμπληρώσω το 60ο έτος της ηλικίας μου (πρόσθετα περίπου €1.000 μηνιαίως). Ταυτόχρονα, με την έναρξη των εργασιών της Βουλής, θα καταθέσω πρόταση νόμου ώστε η σχετική νομοθεσία να προβλέπει ότι, όλα τα ποσά που προκύπτουν από τέτοιες αποποιήσεις σύνταξης, να κατατίθενται στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών» ανέφερε σε ανάρτηή του στο Χ.

