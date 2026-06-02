Πρώτη επίσκεψη Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Καζακστάν – Εγκαινιάζεται η κυπριακή πρεσβεία στην Αστάνα

Σε μια σημαντική επίσκεψη προχωρά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος μεταβαίνει στο Καζακστάν. Πρόκειται για την πρώτη επίσημη επίσκεψη Κύπριου Προέδρου στη χώρα της Κεντρικής Ασίας, γεγονός που σηματοδοτεί την υλοποίηση της κυβερνητικής στρατηγικής για διεύρυνση των διπλωματικών και οικονομικών οριζόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Διπλωματικό και επιχειρηματικό σαφάρι

Σε δήλωσή του πριν από την αναχώρησή του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι η ενίσχυση των σχέσεων με το Καζακστάν, μια χώρα με πληθυσμό που ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια κατοίκους, αποτελούσε σταθερή προτεραιότητα.

Το έδαφος είχε ήδη προετοιμαστεί, καθώς πριν από ένα χρόνο ξεκίνησε η λειτουργία της κυπριακής διπλωματικής αποστολής στην Αστάνα, ενώ παράλληλα το Καζακστάν αποφάσισε να ανοίξει πρεσβεία στη Λευκωσία.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Καζακστάν, ο κ. Χριστοδουλίδης:

Θα πραγματοποιήσει κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Πρόεδρο της χώρας.

Θα υπογράψει σειρά σημαντικών διμερών συμφωνιών.

Θα τελέσει τα επίσημα εγκαίνια της κυπριακής πρεσβείας.

Θα συμμετάσχει σε μεγάλο επιχειρηματικό φόρουμ, συνοδευόμενος από μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και πολυπληθή επιχειρηματική αποστολή.

Πρεμιέρα για την αεροπορική σύνδεση

Η επίσκεψη συμπίπτει με ένα εξαιρετικά σημαντικό ορόσημο για τις μεταφορές και τον τουρισμό, καθώς ο Πρόεδρος και η κυπριακή αποστολή ταξιδεύουν με την Air Astana, στην παρθενική πτήση της εταιρείας που θα συνδέει απευθείας την Κύπρο με το Καζακστάν.

«Η αεροπορική συνδεσιμότητα ενισχύει ακόμη περισσότερο τις προσπάθειές μας για περαιτέρω πολιτικές, οικονομικές και τουριστικές σχέσεις», επεσήμανε ο Πρόεδρος.

Στόχος οι επενδύσεις για στήριξη του Κράτους Πρόνοιας

Συνδέοντας την εξωτερική πολιτική με την εσωτερική οικονομία, ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε ότι αυτού του είδους οι πρωτοβουλίες αναβαθμίζουν τη διεθνή υπόσταση της χώρας, αλλά έχουν και άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα του πολίτη.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο, το άνοιγμα νέων αγορών στοχεύει στην προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η ενίσχυση της οικονομίας, κατέληξε, είναι αυτή που επιτρέπει στο κράτος να ασκεί στοχευμένη κοινωνική πολιτική και να επενδύει σε ζωτικούς τομείς, όπως η Υγεία, η Παιδεία, το Στεγαστικό και το Κράτος Πρόνοιας.