Ξεκίνησαν οι δοκιμαστικές ειδοποιήσεις του CY-Alert: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Ξεκίνησαν σήμερα οι δοκιμαστικές αποστολές ειδοποιήσεων του CY-Alert, του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης του Πληθυσμού. Στόχος του είναι η αναβάθμιση της προστασίας των πολιτών και η ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών και καταστροφών. Οι πρώτες δοκιμές πραγματοποιήθηκαν ήδη σήμερα πριν το μεσημέρι στις κοινότητες Πισσουρίου και Μονιάτη, ενώ αναμένεται ακόμα μία κατά τις 4 μ.μ. στην κοινότητα Ψευδά.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6 και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά», ο Διευθυντής του Γραφείου του Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Δημήτρη Μιχαήλ, εξήγησε πώς ακριβώς λειτουργεί αυτή η τεχνολογία, ποιους εξυπηρετεί και τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες για να μπορούν να παίρνουν την ειδοποίηση.

Δεν είναι εφαρμογή - Πώς λειτουργεί η τεχνολογία Cell Broadcast

Όπως διευκρίνισε ο Διευθυντής του Γραφείου του Υφυπουργού, δεν πρόκειται για εφαρμογή και άρα οι πολίτες δεν χρειάζεται να εγκαταστήσουν κάποια εφαρμογή στην συσκευή τους κινητής τηλεφωνίας και ούτε χρειάζεται σύνδεση στο διαδίκτυο για την λήψη της ειδοποίησης.

Το CY-Alert βασίζεται στην τεχνολογία Cell Broadcast και επιτρέπει την αποστολή ειδοποιήσεων σε πραγματικό χρόνο προς όλες τις κινητές συσκευές που βρίσκονται εντός συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής, χωρίς να απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο ή εγκατάσταση εφαρμογής. Το μήνυμα εκπέμπεται από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας που βρίσκονται διάσπαρτες σε όλη την επικράτεια και λαμβάνεται από τα κινητά τηλέφωνα που βρίσκονται στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Το σήμα αυτό λαμβάνουν όλα τα κινητά που υποστηρίζουν την τεχνολογία και στην πράξη πρόκειται για τη συντριπτική πλειοψηφία των συσκευών, εξήγησε ο κ. Μιχαήλ. Διευκρινίζεται ότι τα μηνύματα θα λαμβάνονται σε μορφή ειδοποίησης, όχι SMS και άρα δεν επηρεάζεται από τον φόρτο του δικτύου παρόχου, κάτι που είχε παρατηρηθεί σε προηγούμενες δοκιμές τους περασμένους μήνες. Επίσης, ακόμα και τουρίστες ή επισκέπτες που δεν έχουν σύνδεση με κυπριακό πάροχο, θα μπορούν να λαμβάνουν την εν λόγω ειδοποίηση. Πρόκειται για ένα σύστημα που ήδη εφαρμόζεται σε 15 άλλες χώρες κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τι γίνεται με τα κινητά τηλέφωνα απλής χρήσης (με πλήκτρα)

Όπως ειπώθηκε και σε σχετικές ενημερώσεις της Πολιτικής Άμυνας και του Υπουργείου Εσωτερικών, μοναδική προϋπόθεση είναι η συσκευή να διαθέτει την τελευταία έκδοση λογισμικού. «Πρόκειται για μια απλή διαδικασία», είπε ο κ. Μιχαήλ, προτρέποντας τους πολίτες να βρουν τις σχετικές οδηγίες που έχουν δημοσιευθεί από την Πολιτική Άμυνα, ή να καλέσουν στο τηλεφωνικό κέντρο 1490 και να επιλέξουν την επιλογή 3, που αφορά τις ψηφιακές υπηρεσίες του κράτους, και στη συνέχεια την επιλογή 5, ώστε να λάβουν καθοδήγηση βήμα προς βήμα.

Όσον αφορά τα κινητά που δεν είναι έξυπνες συσκευές, αλλά απλά κινητά με πλήκτρα, ο κ. Μιχαήλ εξήγησε πως νεότερα μοντέλα υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη τεχνολογία, θα μπορούν κανονικά να λαμβάνουν τέτοια μηνύματα. Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι ενεργοποιημένη από τον κατασκευαστή και τότε ο κάτοχος της συσκευής θα πρέπει να ζητήσει βοήθεια από το κατάστημα από το οποίο προμηθεύτηκαν τη συσκευή, εξήγησε.

Πού και πότε θα γίνουν οι δοκιμαστικές αποστολές

«Το σύστημα βρίσκεται ήδη σε παραγωγική λειτουργία από την προηγούμενη εβδομάδα και αν χρειαστεί να σταλεί πραγματική ειδοποίηση σε περίπτωση κινδύνου, το σύστημα λειτουργεί κανονικά, είπε ο κ. Μιχαήλ.

«Αυτό που γίνεται τώρα είναι δοκιμές και έλεγχοι, ώστε να διαπιστωθεί πώς συμπεριφέρεται το σύστημα σε μαζικές αποστολές μηνυμάτων», εξήγησε ο Διευθυντής. Τα δοκιμαστικά μηνύματα θα φέρουν σαφή ένδειξη ότι πρόκειται για δοκιμή ή άσκηση.

Η Πολιτική Άμυνα είναι η αρμόδια αρχή για την αποστολή τους και θα συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η Αστυνομία και οι τοπικές αρχές, τόσο για την ενημέρωση των πολιτών, αλλά και σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Με βάση το πρόγραμμα που έχει εκδώσει η Πολιτική Άμυνα, οι δοκιμές ολοκληρώνονται στις 15 Ιουνίου, όταν και θα αποσταλεί παγκύπρια ειδοποίηση.

Το πρόγραμμα των δοκιμαστικών αποστολών

Τρίτη, 2 Ιουνίου 2026, μεταξύ των ωρών 11:00-12:00: Κοινότητες Πισσουρίου και Μονιάτη.

Τρίτη, 2 Ιουνίου 2026, μεταξύ των ωρών 16:00-17:00: Κοινότητα Ψευδά.

Κυριακή, 7 Ιουνίου 2026, μεταξύ των ωρών 10:00-11:00: Κοινότητες Αργάκας, Αυγόρου και Οράς.

Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026, μεταξύ των ωρών 16:00-17:00: Κοινότητες Φοινιού και Καλοπαναγιώτη.

Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026, μεταξύ των ωρών 15:00-16:00: Παγκύπρια ειδοποίηση για ελλείπον πρόσωπο.

