Στο Τατζικιστάν, το Ουζμπεκιστάν και την Κιργισία ο Κωνσταντίνος Κόμπος

Περιοδεία στην Κεντρική Ασία αρχίζει την Πέμπτη ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος ο οποίος μεταβαίνει στη Δημοκρατία του Τατζικιστάν, από τη Δημοκρατία του Καζακστάν, μετά την ολοκλήρωση της επίσημης επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.

Ανακοίνωση του ΥΠΕΞ αναφέρει ότι οι επαφές στην Κεντρική Ασία πραγματοποιούνται με στόχο την προώθηση και περαιτέρω αναβάθμιση των σχέσεων της Κύπρου με τις χώρες της περιοχής.

Πρώτος σταθμός της περιοδείας, σήμερα, 4 Ιουνίου, είναι η Δημοκρατία του Τατζικιστάν, όπου ο κ. Κόμπος πραγματοποιεί την πρώτη επίσκεψη Υπουργού Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας στη χώρα.

Στο επίκεντρο των επαφών του θα βρεθούν η ανασκόπηση και η περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων, καθώς και ζητήματα που άπτονται της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρεται.

Στις 6 Ιουνίου, ο Υπουργός Εξωτερικών θα μεταβεί στη Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν. Στόχος της επίσκεψης είναι η διατήρηση της θετικής δυναμικής στις διμερείς σχέσεις, η ενίσχυση των πολιτικών διαβουλεύσεων και η διερεύνηση των προοπτικών περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, αναφέρει το ΥΠΕΞ.

Στη Δημοκρατία της Κιργισίας, όπου ο Υπουργός Εξωτερικών θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στις 8 Ιουνίου, επίκεντρο των επαφών του θα αποτελέσει η περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών σχέσεων Κύπρου-Κιργισίας, η αύξηση της συχνότητας των επαφών μεταξύ των δύο χωρών σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο, καθώς και ο συντονισμός μετά την πρόσφατη εκλογή της χώρας ως μη μονίμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την περίοδο 2027-2028.

ΚΥΠΕ