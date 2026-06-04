Οι τρεις συγκλίσεις Άμεσης Δημοκρατίας και ΔΗΣΥ - Τι είπε ο Φειδίας για την στήριξη της Αννίτας (βίντεο)

Καθοριστική αποδείχθηκε η στήριξη της Άμεσης Δημοκρατίας για την επανεκλογή της Αννίτας Δημητρίου στην Προεδρία της Βουλής, καθώς το κόμμα του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου, παρότι μέχρι και την τελευταία στιγμή δεν είχε ανοίξει τα χαρτιά του για τη στάση που θα τηρούσε στην ψηφοφορία, τάχθηκε τελικά υπέρ της προέδρου του ΔΗΣΥ.

Λίγη ώρα μετά την εκλογική διαδικασία, κατά τη διάρκεια των συγχαρητηρίων που απηύθυνε η κοινοβουλευτική ομάδα της Άμεσης Δημοκρατίας και ο πρόεδρός της Φειδίας Παναγιώτου προς την κ. Δημητρίου, οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν τη συμφωνία τους για προώθηση τριών συγκεκριμένων πολιτικών προτάσεων.

Οι τρεις πολιτικές προτάσεις

Η πρώτη αφορά την παροχή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους 5.000, 10.000 ή 15.000 ευρώ για κάθε παιδί από το τρίτο και μετά σε πολύτεκνες οικογένειες.

Η δεύτερη πρόταση επικεντρώνεται στο συνταξιοδοτικό, με στόχο την ευθυγράμμιση των χαμηλών συντάξεων με τον κατώτατο μισθό, ο οποίος, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, ανέρχεται σήμερα στα 1.008 ευρώ.

Η τρίτη αφορά το στεγαστικό και προβλέπει τη δημιουργία 10.000 νέων κατοικιών μέσω αύξησης του συντελεστή δόμησης, με στόχο την αύξηση του οικιστικού αποθέματος και τη μείωση των ενοικίων.

Η Αννίτα Δημητρίου ανέφερε ότι ο Φειδίας Παναγιώτου δεν ζήτησε οποιοδήποτε αντάλλαγμα για τη στήριξή του, πέραν της προώθησης των συγκεκριμένων πολιτικών προτάσεων.

Από την πλευρά του, ο ευρωβουλευτής εξήγησε ότι η επιλογή στήριξης του ΔΗΣΥ συνδέεται με το γεγονός ότι το κόμμα αναδείχθηκε πρώτο στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές με ποσοστό 27%, εκφράζοντας την άποψη ότι θα πρέπει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα Βουλή.

Οι ανακοινώσεις αποτελούν την πρώτη δημόσια καταγραφή της πολιτικής συνεργασίας που διαμορφώθηκε μεταξύ των δύο πλευρών στο πλαίσιο της εκλογής της νέας Προέδρου της Βουλής.

Πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι ο ΔΗΣΥ είδε με θετικό μάτι την ιδέα της Άμεσης Δημοκρατίας για δημιουργία ad hoc επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Ο ΔΗΣΥ επισήμανε ωστόσο στους βουλευτές του κόμματος ότι αυτο εξαρτάται και από τη στάση των υπόλοιπων κομμάτων στην Επιτροπή Επιλογής.