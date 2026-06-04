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Η «νικώσα ψήφος» του ΔΗΚΟ και το πολιτικό μήνυμα του Χρύση Παντελίδη - Απαντά στο ΑΚΕΛ και το ΑΛΜΑ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ υπερασπίζεται τη στήριξη προς την Αννίτα Δημητρίου και απορρίπτει τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για επιλογή που διασφαλίζει τη σταθερότητα.

Τη θέση ότι η στήριξη του ΔΗΚΟ προς την Αννίτα Δημητρίου στον δεύτερο γύρο της ψηφοφορίας για την Προεδρία της Βουλής συνάδει με τους πολιτικούς στόχους του κόμματος εξέφρασε ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσης Παντελίδης.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Παντελίδης ανέφερε ότι το Δημοκρατικό Κόμμα στήριξε στον δεύτερο γύρο και, ως αποτέλεσμα, εξέλεξε την κ. Δημητρίου στην Προεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων. Υποστήριξε ότι η επιλογή του κόμματος είναι συμβατή με την πολιτική στόχευσή του για προστασία της δημοσιονομικής σταθερότητας, της πορείας ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής της Κύπρου, καθώς και για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του κράτους.

Παράλληλα, σημείωσε ότι, όπως έχει επισημάνει κατ’ επανάληψη, τα σημαντικότερα νομοθετικά επιτεύγματα του Δημοκρατικού Κόμματος αλλά και της παρούσας διακυβέρνησης φέρουν και τη σφραγίδα του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Αναφερόμενος στη στάση του ΑΚΕΛ και του Άλματος, ο κ. Παντελίδης υποστήριξε ότι τα δύο κόμματα έχουν δηλωμένη και, σε μεγάλο βαθμό, στείρα αντιπολιτευτική διάταξη. Πρόσθεσε ότι η επανεκλογή της Αννίτας Δημητρίου με τη «νικώσα ψήφο» του Δημοκρατικού Κόμματος αποτελεί ένα βήμα προς την κατεύθυνση της σταθερότητας.

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