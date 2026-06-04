«Οι μάσκες έπεσαν πολύ νωρίς»: Νέο κοινοβουλευτικό μέτωπο ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ και Άμεσης Δημοκρατίας βλέπει το ΑΛΜΑ

Με αιχμές κατά του ΔΗΣΥ, του ΔΗΚΟ, του ΕΛΑΜ και της Άμεσης Δημοκρατίας τοποθετήθηκε το Κίνημα Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο μετά την εκλογή της Αννίτας Δημητρίου στην Προεδρία της Βουλής.

Σε ανακοίνωσή του, το ΑΛΜΑ συνεχάρη την κ. Δημητρίου για την εκλογή της στη θέση του Προέδρου της Βουλής και της ευχήθηκε «καλή θητεία για το καλό της Βουλής και της χώρας».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η διαδικασία εκλογής του Προέδρου της Βουλής «ανέδειξε με τον πιο καθαρό τρόπο τις πολιτικές συγκλίσεις και τα μέτωπα που διαμορφώνονται μετά τις βουλευτικές εκλογές», προσθέτοντας ότι «το νέο κοινοβουλευτικό μέτωπο ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΕΛΑΜ, μαζί και η Άμεση Δημοκρατία, επιβεβαιώθηκε σήμερα και στην πράξη». Σύμφωνα με το κίνημα, «οι διαβουλεύσεις, οι πολιτικές συνεννοήσεις και οι παρασκηνιακές συναλλαγές των τελευταίων ημερών αναδείχθηκαν μέσα από τις επιλογές ενός εκάστου κόμματος».

Το ΑΛΜΑ χαρακτήρισε ως «ανησυχητικές» τις δηλώσεις του βουλευτή του ΔΗΚΟ Χρύση Παντελίδη, υποστηρίζοντας ότι μέσω αυτών «ουσιαστικά επιχειρείται η εδραίωση και κανονικοποίηση της συνεργασίας με το ΕΛΑΜ». Πρόσθεσε ότι «οι δημοκρατικοί πολίτες του Κέντρου οφείλουν να λάβουν σοβαρά υπόψη τα μηνύματα που στέλνονται μέσα από αυτή την προσπάθεια ξεπλύματος της άκρας δεξιάς», σημειώνοντας παράλληλα ότι «σίγουρα δεν είναι αυτή η κυρίαρχη τάση στην Ευρώπη, όπου γύρω από την ακροδεξιά σχηματίζεται μια “υγειονομική ζώνη”». Το κίνημα διερωτήθηκε επίσης «πώς θα αιτιολογούσε τη στάση του αυτή το ΔΗΚΟ στην ευρωομάδα των σοσιαλιστών στην οποία μετέχει», προσθέτοντας σκωπτικά ότι «μια καλή δικαιολογία ίσως ήταν: στην Κύπρο είσαι ό,τι δηλώσεις».

Αναφερόμενο στον Δημοκρατικό Συναγερμό, το ΑΛΜΑ υποστήριξε ότι οι πολίτες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν «την εντυπωσιακή μεταμόρφωση του Δημοκρατικού Συναγερμού», υποστηρίζοντας ότι το κόμμα, το οποίο προεκλογικά κατηγορούσε τα νεοεμφανιζόμενα κόμματα «όχι μόνο για έλλειψη σοβαρότητας αλλά και ως επικίνδυνα για την πολιτική ομαλότητα», μετεκλογικά «προς άγραν ψήφων, συνεργάζεται με την Άμεση Δημοκρατία, την οποία αναζήτησε ως πολιτικό εταίρο». Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι ο ΔΗΣΥ «επιδόθηκε και σε παρασκηνιακές διαβουλεύσεις προκειμένου να εξασφαλίσει τη στήριξη του κ. Φειδία Παναγιώτου», προσθέτοντας ότι «απομένει να δούμε τα ανταλλάγματα».

Σε ό,τι αφορά την Άμεση Δημοκρατία, το κίνημα υποστήριξε ότι «έγραψε την “αμεσοδημοκρατικότητα” στα παλαιότερα των υποδημάτων της», καθώς αποφάσισε να στηρίξει την κ. Δημητρίου «ερήμην των ψηφοφόρων της – με αλισβερίσια, όχι μέσω του περιλάλητου “application” που θα δήθεν καθιέρωνε τη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων». Παράλληλα, ανέφερε ότι ο κ. Παναγιώτου, τόσο με τη μη αποδοχή της έδρας του στη Βουλή όσο και με τη στήριξη της κ. Δημητρίου, «έδειξε ότι τα περί “άμεσης δημοκρατίας” είναι κούφια λόγια για να κερδίζει ψήφους, όχι σοβαρές δεσμεύσεις». Κατά το ΑΛΜΑ, «όλα αυτά επιβεβαιώνουν ότι, όταν πρόκειται για τη νομή της εξουσίας, οι δήθεν αδιαπέραστες διαχωριστικές γραμμές εξαφανίζονται».

Το κίνημα υποστήριξε ακόμη ότι η διαδικασία «κατέδειξε ότι ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ και Άμεση Δημοκρατία μπορεί να ανταγωνίζονται μεταξύ τους, όμως αποτελούν εκφράσεις της ίδιας πολιτικής λογικής», την οποία περιέγραψε ως μια λογική «που στηρίζεται στις συναλλαγές, στις ευκαιριακές συγκλίσεις και στη διατήρηση του ίδιου πολιτικού συστήματος».

Αναφερόμενο στη δική του στάση, το ΑΛΜΑ δήλωσε ότι «παρέμεινε συνεπές», καθώς «δεν συμμετείχε σε παρασκηνιακές διευθετήσεις, δεν μετείχε σε συναλλαγές και δεν απομακρύνθηκε ούτε στο ελάχιστο από τις προεκλογικές δεσμεύσεις και τις αρχές του». Πρόσθεσε ότι «η συνέπεια λόγων και πράξεων είναι για εμάς εξόχως σημαντική» και διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί αυτή τη στάση «μέσα και έξω από τη Βουλή, με μοναδικό γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την ανάγκη πραγματικής πολιτικής αλλαγής το 2028».

Καταληκτικά, το κίνημα ανέφερε ότι «15 χρόνια ΔΗΣΥ, στις δύο εκδοχές του – το ΔΗΣΥ Ι του Νίκου Αναστασιάδη και το ΔΗΣΥ ΙΙ του Νίκου Χριστοδουλίδη, ο οποίος, σύμφωνα με τον τέως πρόεδρο, “προέρχεται από τα σπλάχνα της παράταξης” – είναι αρκετά», προσθέτοντας ότι «για την ώρα, ένα είναι το βέβαιο: οι μάσκες έπεσαν από πολύ νωρίς».