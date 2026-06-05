«Η Κύπρος χρειάζεται σταθερότητα και μεταρρυθμίσεις» - Το μήνυμα του ΔΗΣΥ μετά την επανεκλογή Δημητρίου

Η επανεκλογή της Αννίτας Δημητρίου στην προεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων συνιστά αναγνώριση του έργου που επιτελέστηκε κατά την προηγούμενη πενταετία και ταυτόχρονα σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας περιόδου πολιτικής ευθύνης, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Το κόμμα κάνει λόγο για επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης προς την πρόεδρό του, υπογραμμίζοντας ότι η επανεκλογή της αντανακλά τη στήριξη των πολιτών στις πολιτικές της σταθερότητας, των μεταρρυθμίσεων και της ανάπτυξης. Παράλληλα, τονίζει ότι θα συνεχίσει να πολιτεύεται με υπευθυνότητα και προσήλωση σε ζητήματα όπως η οικονομία, το στεγαστικό, η στήριξη της οικογένειας και η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους.

Αυτούσια η ανακοίνωση της Πινδάρου:

Η επανεκλογή της Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτας Δημητρίου, στην Προεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων αποτελεί μια σημαντική θεσμική εξέλιξη για τη χώρα και συνιστά αναγνώριση του έργου που επιτελέστηκε τα προηγούμενα πέντε χρόνια.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός κατέθεσε από την πρώτη στιγμή, με καθαρότητα, πολιτική συνέπεια και ειλικρίνεια, την υποψηφιότητα της Αννίτας Δημητρίου για επανεκλογή στην Προεδρία της Βουλής. Η απόφαση για επαναδιεκδίκηση της θέσης υπήρξε ομόφωνη από την ηγεσία, Εκτελεστικό Γραφείο και τη νέα Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος.

Η ανανέωση της εμπιστοσύνης προς την Αννίτα Δημητρίου αποτελεί αναγνώριση μιας επιτυχημένης πενταετούς θητείας, κατά την οποία το Κοινοβούλιο ενίσχυσε τον θεσμικό του ρόλο, προχώρησε σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις εκσυγχρονισμού, αναβάθμισε τη λειτουργία και την εξωστρέφειά του και βρέθηκε πιο κοντά στους πολίτες και την κοινωνία.

Για τον Δημοκρατικό Συναγερμό, η χθεσινή διαδικασία δεν αποτελεί το τέλος μιας πολιτικής συζήτησης αλλά την αρχή μιας νέας περιόδου ευθύνης.

Οι πολίτες ανέδειξαν τον Δημοκρατικό Συναγερμό πρώτη πολιτική δύναμη στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές. Η Βουλή των Αντιπροσώπων επανεξέλεξε την Αννίτα Δημητρίου στην Προεδρία της. Το μήνυμα που λαμβάνουμε είναι ξεκάθαρο: περισσότερη δουλειά, περισσότερη υπευθυνότητα και μεγαλύτερη προσήλωση στις ανάγκες της κοινωνίας.

Η Κύπρος χρειάζεται πολιτική σταθερότητα, σοβαρές μεταρρυθμίσεις και ξεκάθαρο προσανατολισμό για το μέλλον. Χρειάζεται ένα πιο αποτελεσματικό κράτος, μια ανταγωνιστική οικονομία που δημιουργεί ευκαιρίες, πολιτικές που στηρίζουν την οικογένεια και τους νέους ανθρώπους, λύσεις στο στεγαστικό και ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος που δεν αφήνει κανέναν πίσω.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα συνεχίσει να πολιτεύεται με υπευθυνότητα και συνέπεια, μακριά από λαϊκισμούς, δογματισμούς και εύκολα συνθήματα. Με τεκμηριωμένες προτάσεις, μετρήσιμες πολιτικές και μεταρρυθμίσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και ενισχύουν τις προοπτικές της χώρας.

Η χώρα χρειάζεται σταθερότητα, ανάπτυξη και προοπτική. Αυτό είναι το κοινωνικό συμβόλαιο που υπογράψαμε με τους πολίτες. Και αυτό είναι το συμβόλαιο που θα συνεχίζουμε να υπηρετούμε με σοβαρότητα, συνέπεια και ευθύνη, ώστε η Κύπρος να προχωρά υπεύθυνα μπροστά.