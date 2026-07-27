Αβέρωφ: «Στις πιο ζεστές μέρες του χρόνου αυτό που λογικά αποφεύγεις είναι η καταστροφή πυρομαχικών»

Στην πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Καλού Χωριού Λάρνακας αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο τέως πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέρωφ Νεοφύτου, ασκώντας κριτική για την απόφαση καταστροφής πυρομαχικών σε περίοδο υψηλών θερμοκρασιών, ενώ εξέφρασε τη στήριξή του στις δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση.

«Στο τέλος του Ιούλη, στις πιο ζεστές μέρες του χρόνου και με σαραντάρια, αυτό που λογικά αποφεύγεις είναι την καταστροφή πυρομαχικών», ανέφερε ο Αβέρωφ Νεοφύτου σε ανάρτησή του, σχολιάζοντας την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Πεδίο Βολής Καλού Χωριού και επεκτάθηκε προς την κοινότητα Αγίας Άννας.

Ο κ. Νεοφύτου εξέφρασε τη στήριξή του προς όλους όσοι συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης, αναφέροντας πως βρίσκεται «δίπλα από τους πυροσβέστες, δασοπυροσβέστες, πολιτική άμυνα, εθελοντές, κατοίκους και όλους όσους δίνουν τη μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς».