«Όχι» της Κεντρικής Επιτροπής στην παραίτηση Αναστασίου – Παραμένει στο τιμόνι της ΕΔΕΚ

Η Κεντρική Επιτροπή της ΕΔΕΚ αποφάσισε να μην κάνει δεκτή την παραίτηση του Νίκου Αναστασίου από την προεδρία του κόμματος, σε μια συνεδρία που πραγματοποιήθηκε στη σκιά του αρνητικού εκλογικού αποτελέσματος και του αποκλεισμού της ΕΔΕΚ από τη νέα Βουλή.

Ο κ. Αναστασίου είχε θέσει την παραίτησή του στη διάθεση των κομματικών οργάνων, αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη που του αναλογεί για την αποτυχία του κόμματος να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές.

Κατά την έναρξη της συνεδρίας, ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ ανέφερε ότι οι σκέψεις για αποχώρησή του από την ηγεσία είχαν διαμορφωθεί ήδη από το βράδυ των εκλογών. Επέλεξε, ωστόσο, να μην προχωρήσει σε άμεσες αποφάσεις, κρίνοντας ότι το ζήτημα έπρεπε να τεθεί ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής, ώστε να ληφθεί συλλογικά η τελική απόφαση.

Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του ανώτατου κομματικού οργάνου, η παραίτηση δεν εγκρίθηκε, με αποτέλεσμα ο Νίκος Αναστασίου να παραμείνει στην προεδρία της ΕΔΕΚ.

Η συνεδρία επικεντρώθηκε επίσης στην αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, καθώς και στα επόμενα βήματα του κόμματος μετά τη σημαντική πολιτική ήττα που υπέστη στις κάλπες. Οι διεργασίες στο εσωτερικό της ΕΔΕΚ αναμένεται να συνεχιστούν το επόμενο διάστημα,.