Σκληρό παζάρι και έντονο παρασκήνιο για τις προεδρίες των Επιτροπών της Βουλής - Κλείδωσε ο αποκλεισμός του ΑΛΜΑ και της Άμεσης Δημοκρατίας

Ανοιχτό παραμένει μέχρι στιγμής το ενδεχόμενο σύμπτυξης Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, από το οποίο μπορεί να καθοριστεί και ο τελικός αριθμός Επιτροπών των οποίων θα προεδρεύει το κάθε κόμμα, αναφέρουν εκπρόσωποι κομμάτων σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ. Αν υπάρξει κατάληξη, είναι πιθανόν ακόμη και αύριο να γίνουν γνωστές οι Προεδρίες, οι οποίες, ωστόσο, θα πρέπει να τεθούν προς ψήφιση στην επόμενη Ολομέλεια, στις 18 Ιουνίου, πριν αρχίσουν το νομοθετικό τους έργο.

Στο μεταξύ, λήξαν θεωρείται για την Επιτροπή Επιλογής το ζήτημα της Προεδρίας Επιτροπών μόνο από τα κόμματα που σχηματίζουν κοινοβουλευτικές ομάδες, δηλαδή όσα έχουν από 7 βουλευτές και πάνω: ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ, αφήνοντας χωρίς προεδρία Άλμα και Άμεση Δημοκρατία.

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ, Δημήτρης Δημητρίου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι ο ΔΗΣΥ αναγνωρίζει την αναγκαιότητα μείωσης του αριθμού των Επιτροπών «και είμαστε σε διαδικασία να δούμε πώς και αν μπορεί να γίνει». Σημείωσε ότι το κόμμα του σε πρώτο χρόνο θα επαναδιεκδικήσει τις προεδρίες των Επιτροπών που είχε και στην προηγούμενη Βουλή, δηλαδή την Επιτροπή Νομικών, Εξωτερικών, Εμπορίου, Θεσμών και Υγείας, αλλά «είμαστε ανοιχτοί, δεν είμαστε δογματικοί στο να πάρουμε και να δώσουμε αντιστοίχως κάποια άλλη Επιτροπή».

Σημείωσε, εξάλλου, ότι, με βάση τα ποσοστά και τον αριθμό Βουλευτών που εξέλεξε ο ΔΗΣΥ, δικαιούται την προεδρία έξι επιτροπών, στο σενάριο διατήρησης των 16 επιτροπών. «Έχουμε κάθε καλή διάθεση να λύσουμε τα ζητήματα, χωρίς να προκύπτουν προστριβές ή αψιμαχίες μεταξύ των κομμάτων», είπε, αναφέροντας ότι αν θα συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση, ο ΔΗΣΥ είναι διατεθειμένος να παραχωρήσει την έκτη προεδρία σε άλλο κόμμα.

Ερωτηθείς για το ζήτημα της προεδρίας των Επιτροπών μόνο από κοινοβουλευτικές ομάδες, είπε ότι «δεν υπάρχει και δεν υπήρξε ποτέ θέμα προς συζήτηση. Δεν μπορούν να έχουν προεδρία Επιτροπών κόμματα με λιγότερους από 7 βουλευτές, που δεν σχηματίζουν κοινοβουλευτική ομάδα».

Απαντώντας κατά πόσο ο ΔΗΣΥ θα έθετε βέτο σε προεδρία συγκεκριμένης Επιτροπής από κάποιο κόμμα, είπε ότι «αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν ζητήματα που θα είναι καλύτερα να αποφευχθούν, όπως για παράδειγμα η Επιτροπή Παιδείας στο ΕΛΑΜ ή η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και υπάρχουν κι άλλα παραδείγματα. Θα κινηθούμε σε μια κατεύθυνση συνεννόησης σε πρώτο βήμα. Αν αυτό γίνει εφικτό ακόμα καλύτερα, αν όχι, θα δούμε πώς θα λύσουμε τον γόρδιο δεσμό», είπε.

Από την πλευρά του, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ, Γιώργος Λουκαΐδης, είπε στο ΚΥΠΕ, ότι σε όλα τα σενάρια που εξετάζονται, είτε με 14, είτε με 15, είτε με 16 Επιτροπές, το ΑΚΕΛ δικαιούται 5 Προεδρίες και το ΔΗΚΟ 2, με τον κ. Λουκαΐδη να διευκρινίζει ότι οι προεδρίες αποφασίζονται με βάση τα ποσοστά με τα οποία εκλέχθηκε το κάθε κόμμα και όχι με βάση τον αριθμό βουλευτών.

Σύμφωνα με τον κ. Λουκαΐδη, στο σενάριο διατήρησης των 16 Επιτροπών, ο ΔΗΣΥ δικαιούται 6 προεδρίες, το ΑΚΕΛ 5, το ΕΛΑΜ 3 και το ΔΗΚΟ 2. Από την άλλη, σε περίπτωση 14 Επιτροπών, ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ δικαιούνται από 5 προεδρίες και ΕΛΑΜ και ΔΗΚΟ από 2. Ο κ. Λουκαΐδης ανέφερε ότι ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ επιδιώκουν να πάρουν από τρεις προεδρίες το ΔΗΚΟ και το ΕΛΑΜ.

Όπως ανέφερε, το ΑΚΕΛ προκρίνει τη μείωση των Επιτροπών σε 14. «Βασικός λόγος είναι ότι έχουμε σοβαρό πρόβλημα λειτουργικότητας», είπε, καθώς πολλές φορές επιτροπές συνεδριάζουν ταυτόχρονα και οι βουλευτές δεν μπορούν να συμμετέχουν και στις δύο, ενώ, όπως είπε, δεν έχουν και τη δυνατότητα ουσιαστικής παρέμβασης και λόγου. Εξάλλου, όπως είπε, ο αριθμός των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών στην Κύπρο είναι πολύ μεγάλος συγκριτικά με τον αριθμό των Βουλευτών.

Ο κ. Λουκαΐδης είπε ότι πρόθεση του ΑΚΕΛ είναι να διεκδικήσει τις προεδρίες για τις ίδιες Επιτροπές που κατείχε και στην προηγούμενη Βουλή, δηλαδή Γεωργίας, Εργασίας, Εσωτερικών και Προσφύγων, ενώ σημείωσε ότι αντί της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα διεκδικήσει την Επιτροπή Περιβάλλοντος, της οποίας, παρόλο που στην τελευταία κοινοβουλευτική θητεία προήδρευε ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, ο κ. Λουκαΐδης είπε ότι «τη θεωρούμε δική μας», αφού για πολλά χρόνια ήταν στο ΑΚΕΛ.

Επιπλέον, διευκρίνισε ότι «σε όλα τα σενάρια κατανομής προεδριών, εμείς δεν ψηφίζουμε για προεδρίες στο ΕΛΑΜ», φέροντας ως παράδειγμα και το τι γίνεται στη Γερμανία, όπου το AfD δεν προεδρεύει σε καμιά επιτροπή, παρά τα ποσοστά του. «Είμαστε συνεπείς στη θέση μας ενάντια στην κανονικοποίηση της ακροδεξιάς», είπε.

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΔΗΚΟ, Πανίκος Λεωνίδου, ο οποίος συμμετέχει στην Επιτροπή Επιλογής, είπε στο ΚΥΠΕ, ότι το ΔΗΚΟ θα διεκδικήσει τις προεδρίες των Επιτροπών που κατείχε και στην προηγούμενη Βουλή, δηλαδή την Επιτροπή Οικονομικών, Παιδείας, και Ελέγχου, με αντίστοιχους Προέδρους τη Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, τον Χρύσανθο Σαββίδη και τον Ζαχαρία Κουλία.

Διευκρίνισε ότι δεν προεξοφλείται κάτι, καθώς θα συνεδριάσει για το θέμα η Επιτροπή Επιλογής.

Ερωτηθείς αν μόνο τα τέσσερα κόμματα που σχηματίζουν κοινοβουλευτική ομάδα θα προεδρεύουν Επιτροπών, είπε ότι αυτό το θέμα έχει κλείσει, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο Κανονισμός της Βουλής.

Απαντώντας αν το ΔΗΚΟ ενίσταται στην άσκηση Προεδρίας συγκεκριμένης Επιτροπής από κάποιο κόμμα, είπε ότι «είμαστε έτοιμοι να συγκατατεθούμε με σύνεση και πνεύμα συνεργασίας να βρούμε λύσεις», σημειώνοντας ότι θα ασκήσουν την επιρροή τους στην Επιτροπή Επιλογής.

Εκ μέρους του ΕΛΑΜ, ο Βουλευτής Σωτήρης Ιωάννου είπε ότι το ΕΛΑΜ διεκδικεί την προεδρία των Επιτροπών Παιδείας, Περιβάλλοντος και Άμυνας, σημειώνοντας ότι θα γίνουν διαβουλεύσεις, καθώς κάποιες Επιτροπές τις διεκδικούν κι άλλα κόμματα. «Θα υπάρξει κατάληξη, σκοπός είναι να προχωρήσει η λειτουργία του Κοινοβουλίου το συντομότερο δυνατόν», είπε, αναφέροντας ότι δεν υπάρχει κάποια άλλη Επιτροπή προς το παρόν για την οποία θα ανακοινώσει ενδιαφέρον το ΕΛΑΜ δημόσια. «Θα εξετάσουμε τα δεδομένα», είπε, ενώ σημείωσε ότι εκ μέρους του ΕΛΑΜ στην Επιτροπή Επιλογής θα συμμετέχει ο Λίνος Παπαγιάννης.

Όσον αφορά τον τελικό αριθμό των Επιτροπών, είπε ότι αυτό το θέμα θα εξεταστεί αύριο, Πέμπτη, σημειώνοντας ότι τελικά και το ΕΛΑΜ προσανατολίζεται στο να παραμείνει ο υφιστάμενος αριθμός Επιτροπών.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διεκδικήσει δημόσια κάποιο κόμμα την Επιτροπή Μεταφορών, ενώ η ad hoc Επιτροπή για το Δημογραφικό θεωρείται ότι ήδη σταμάτησε να λειτουργεί από την προηγούμενη περίοδο.

Από την άλλη, η Βουλευτής του Κινήματος Άλμα, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, είπε στο ΚΥΠΕ ότι κατά τη χθεσινή συνεδρίαση των κομματικών αρχηγών, στην οποία συμμετείχε, κατέθεσε υπόμνημα για το ζήτημα του Κανονισμού που προβλέπει την προεδρία μόνο από κοινοβουλευτικές ομάδες, δηλαδή σε κόμματα με 7 Βουλευτές και πάνω.

«Οι κανονισμοί πέρασαν στην τελευταία συνεδρίαση», ανέφερε, κάνοντας λόγο για καλές πρακτικές του παρελθόντος, που, και πάλι κατ’ εξαίρεση, δόθηκαν προεδρίες Επιτροπών και στη ΔΗΠΑ και στους Οικολόγους και ad hoc στο ΕΛΑΜ. «Τώρα πήραν αυτή την απόφαση, έχουν τη δύναμη να την επιβάλουν», είπε.

Απαντώντας κατά πόσο το Κίνημα θα προσφύγει νομικά για το ζήτημα, είπε ότι αυτό είναι θέμα της Γραμματείας του Κινήματος. «Θέλουμε να ανοίξει ένας νομικός διάλογος, δεν γίνεται ο καθένας να επικαλείται τον Κανονισμό κατά το δοκούν. Οι κανονισμοί πάντα ίδιοι ήταν», είπε, σημειώνοντας ότι για ένα τόσο σοβαρό θέμα θα έπρεπε να ακουστούν νομικές απόψεις.

Ερωτηθείσα για την πρόταση για μείωση του αριθμού των Επιτροπών, η κ. Χαραλαμπίδου είπε ότι η πρόταση του Άλματος ήταν ότι ο φόρτος των Επιτροπών είναι ήδη πολύ μεγάλος για να γίνουν και συμπτύξεις. «Σε μια περίοδο καταστολής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν συζητάς κατάργηση της Επιτροπής», είπε, σημειώνοντας ότι η συγχώνευσή της με την Επιτροπή Νομικών θα σήμαινε ουσιαστικά την κατάργησή της. Όπως είπε, η Επιτροπή Νομικών «δεν μπορούσε να διεκπεραιώσει σοβαρότατα νομοσχέδια, όπως ο διαχωρισμός εξουσιών και το ανέλεγκτο του Γενικού Εισαγγελέα».

Από την Άμεση Δημοκρατία, η Νταϊάνα Κωνσταντινίδου, που συμμετείχε στη χθεσινή συνεδρίαση των κομματικών αρχηγών, είπε στο ΚΥΠΕ ότι οι Κανονισμοί προϋποθέτουν ότι τα μικρά κόμματα δεν δικαιούνται να προεδρεύσουν. Ανέφερε, ωστόσο, ότι «θέλουμε να είμαστε σε όλες τις Επιτροπές ως μέλη», σημειώνοντας ότι βρίσκονται σε συζητήσεις για το θέμα, προκειμένου να ρυθμιστούν και οι μέρες και ώρες συνεδρίασης των Επιτροπών, με τρόπο που να καθιστά δυνατή τη συμμετοχή όλων των Βουλευτών.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ