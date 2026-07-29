Γραφεία... που θυμίζουν video game εγκαινίασε η Άμεση Δημοκρατία - Έχουν δικό τους αμφιθέατρο και γήπεδο μπάσκετ (εικόνες)

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ψηφιακή «πρεμιέρα» για το κόμμα με την έναρξη της νέας πλατφόρμας επικοινωνίας

Μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα επικοινωνίας εγκαινιάζει σήμερα, 29 Ιουλίου η Άμεση Δημοκρατία Κύπρου, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες, στελέχη και εκπροσώπους του κόμματος να συναντώνται διαδικτυακά σε πραγματικό χρόνο.

Τα εγκαίνια των νέων Διαδικτυακών Γραφείων της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου αναμένονταν να πραγματοποιηθούν στις 17:00, με τη συμμετοχή του Προέδρου του κόμματος, Βουλευτών και στελεχών του κόμματος.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η νέα ψηφιακή πρωτοβουλία έχει στόχο να διευκολύνει την επικοινωνία και τις συναντήσεις μεταξύ πολιτών και εκπροσώπων του κόμματος, ανεξάρτητα από την τοποθεσία στην οποία βρίσκονται.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στα διαδικτυακά γραφεία, να συνομιλήσουν με τον Πρόεδρο, τους Βουλευτές και στελέχη του κόμματος, καθώς και να γνωρίσουν τη νέα ψηφιακή εμπειρία.

Η είσοδος στα Διαδικτυακά Γραφεία πραγματοποιείται μέσω του συνδέσμου: https://register.directdemocra.cy/

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