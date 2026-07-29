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Η Αθήνα χαιρετίζει τη νέα πρωτοβουλία Γκουτέρες για το Κυπριακό - «Έτοιμοι να συμβάλουμε εποικοδομητικά»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σε πλήρη σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, η Ελλάδα δηλώνει έτοιμη να στηρίξει κάθε πρωτοβουλία που διατηρεί ζωντανή την προοπτική επίλυσης του Κυπριακού.

Την ικανοποίησή του για τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, εκφράζει το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι ο επικεφαλής του ΟΗΕ παραμένει σταθερά προσηλωμένος στην Αποστολή Καλών Υπηρεσιών που του έχει αναθέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας για την εξεύρεση μιας συνολικής, δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού, στη βάση των παραμέτρων των Ηνωμένων Εθνών.

Σε ανακοίνωσή του, το ελληνικό ΥΠΕΞ χαιρετίζει επίσης την ανακοίνωση για τη διεξαγωγή νέας άτυπης διευρυμένης συνάντησης, με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών στο συμφωνημένο πλαίσιο και υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

Η Αθήνα τονίζει ότι, «σε πλήρη σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία και αναγνωρίζοντας τη σημασία της δυναμικής που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία δύο και πλέον χρόνια στο Κυπριακό, παραμένει έτοιμη να συμβάλει εποικοδομητικά στην επιτυχία της άτυπης συνάντησης»

Παράλληλα, επισημαίνει ότι ενθαρρύνει κάθε προσπάθεια και πρωτοβουλία οικοδόμησης εμπιστοσύνης, θεωρώντας ότι αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την επανέναρξη των συνομιλιών.

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επαναλαμβάνει ότι σταθερός στόχος παραμένει η επίλυση του Κυπριακού στη βάση των παραμέτρων που έχει καθορίσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και η επανένωση της Κύπρου.

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