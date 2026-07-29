Στα €8 η συμμετοχή των δικαιούχων του ΓεΣΥ για το Eliquis από την 1η Αυγούστου

Σημαντική μείωση στη συμμετοχή που καταβάλλουν οι δικαιούχοι του ΓεΣΥ για το αντιπηκτικό φαρμακευτικό προϊόν Eliquis τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Αυγούστου του 2026, μετά από συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) και του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) του φαρμάκου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΥ, από την ημερομηνία αυτή το μέγιστο ποσό της Συνεισφοράς ΙΙ, που θα καταβάλλουν οι δικαιούχοι για το συγκεκριμένο προϊόν, καθορίζεται στα €8 ανά συσκευασία.

Όπως αναφέρει ο ΟΑΥ, το Eliquis είναι από του στόματος αντιπηκτικό φάρμακο που ανήκει στην κατηγορία των νεότερων αντιπηκτικών (NOACs), τα οποία έχουν συμβάλει καθοριστικά στην πρόληψη και θεραπεία των θρομβώσεων και των εγκεφαλικών επεισοδίων.

Η συγκεκριμένη κατηγορία φαρμάκων, σημειώνει, χρησιμοποιείται ευρέως στην Κύπρο από δεκάδες χιλιάδες ασθενείς, με ιδιαίτερα θετικά θεραπευτικά αποτελέσματα.

Ο ΟΑΥ αναφέρει ότι η συμφωνία επιλύει το ζήτημα που δημιουργήθηκε τον Φεβρουάριο του 2026, όταν, ως αποτέλεσμα της επανατιμολόγησης των φαρμακευτικών προϊόντων από τις αρμόδιες Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, η Συνεισφορά ΙΙ για το Eliquis αυξήθηκε σημαντικά φθάνοντας στα €22,53 ανά συσκευασία για την περιεκτικότητα των 2,5 mg και στα €22,54 για την περιεκτικότητα των 5 mg.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι ο Οργανισμός, αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις της αύξησης αυτής στους ασθενείς και ιδιαίτερα στις οικονομικά ευάλωτες ομάδες, καθώς και τη σημασία της απρόσκοπτης και ισότιμης πρόσβασης στην αναγκαία θεραπεία, προχώρησε σε σειρά διαπραγματεύσεων τόσο με τη φαρμακοβιομηχανία όσο και με τον Κάτοχο Άδειας Κυκλοφορίας του προϊόντος, με στόχο την εξεύρεση βιώσιμης λύσης.

Προστίθεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ο ΟΑΥ διατηρούσε ενήμερους τόσο τους οργανωμένους ασθενείς όσο και το Υπουργείο Υγείας για την πορεία των διαβουλεύσεων.

Ο Οργανισμός εκφράζει, επίσης, ευχαριστίες προς το Υπουργείο Υγείας, την ΟΣΑΚ και τον Κάτοχο Άδειας Κυκλοφορίας του Eliquis για το πνεύμα συνεργασίας που επέδειξαν κατά τη διαχείριση του ζητήματος.

Παράλληλα, επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του να συνεχίσει να εργάζεται με γνώμονα τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των δικαιούχων του ΓεΣΥ στις αναγκαίες θεραπείες, την οικονομική προστασία των ασθενών και την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων του Ταμείου του ΓεΣΥ.

ΚΥΠΕ