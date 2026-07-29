Καταστροφή πυρομαχικών: Με οδηγίες ΓΕΕΦ φέρεται να ενήργησε ο διοικητής του 70ού Τάγματος Μηχανικού

Ο διοικητής του 70ού Τάγματος Μηχανικού, στον οποίο αποδίδεται μέχρι στιγμής η ευθύνη για την πυρκαγιά που ξέσπασε στο πεδίο βολής Καλού Χωριού με την καταστροφή πυρομαχικών, δεν φαίνεται να ενήργησε αυτοβούλως.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», ο διοικητής φέρεται να είχε λάβει οδηγίες από το ΓΕΕΦ για την καταστροφή των πυρομαχικών. Μάλιστα, η διαδικασία καταστροφής του στρατιωτικού υλικού πραγματοποιήθηκε παρουσία ξένων εμπειρογνωμόνων.

Οι συγκεκριμένες πληροφορίες βρίσκονται ενώπιον του ερευνώντος αξιωματικού, ταξίαρχου Σάββα Στεφάνου, ο οποίος διορίστηκε από τον υπουργό Άμυνας Βασίλη Πάλμα προκειμένου να διαπιστώσει, αφενός, ποιος έδωσε τις οδηγίες για την καταστροφή των πυρομαχικών εν μέσω καύσωνα και, αφετέρου, κάτω από ποιες συνθήκες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά το μεσημέρι της Δευτέρας, η οποία επεκτάθηκε στην κοινότητα Αγίας Άννας, θέτοντας σε κίνδυνο κατοικίες και οδηγώντας στην εκκένωση τόσο του χωριού όσο και του Ψευδά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ταξίαρχος Στεφάνου αναμένεται να παραδώσει το πόρισμά του το αργότερο μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη.

Ο κοινοτάρχης Αγίας Άννας, Αναστάσης Γεωργίου, μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ανέφερε ότι το κοινοτικό συμβούλιο είχε ενημερωθεί τρεις ημέρες προηγουμένως για την προγραμματισμένη καταστροφή πυρομαχικών στο πεδίο βολής. «Είναι η τρίτη πυρκαγιά που εκδηλώνεται στην κοινότητα της Αγίας Άννας διαχρονικά. Το θέμα είναι ότι κάθε χρόνο τέτοια εποχή, όταν αρχίζουν οι εκρήξεις στο πεδίο βολής, περιμένουμε τη φωτιά να έρθει», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Συνάντηση Πάλμα με κοινοτάρχες

Σε σχέση με το διαχρονικό αίτημα των επηρεαζόμενων κοινοτήτων για απομάκρυνση του πεδίου βολής Καλού Χωριού, ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Άμυνας, Σοφιανός Φιλιππίδης, ανέφερε ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που τίθεται εδώ και χρόνια. «Είναι διαχρονικό αίτημα, δεν είναι της ώρας να αποφασίσουμε εάν πρέπει να λειτουργεί ή όχι. Οποιοδήποτε αίτημα υπάρχει, εξετάζεται από τους αρμόδιους φορείς», ανέφερε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», ο υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας αναμένεται να έχει μεθαύριο Παρασκευή, συνάντηση με τους κοινοτάρχες των επηρεαζόμενων κοινοτήτων, προκειμένου να συζητηθούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει μετά την πυρκαγιά, αλλά και το μέλλον της λειτουργίας του πεδίου βολής.