Πάει Άγκυρα και Αθήνα η Ολγκίν - «Χτίζει» δυναμική για νέα σύνοδο

Η Προσωπική Απεσταλμένη του ΟΗΕ Μαρία Άνχελα Ολγκίν συναντήθηκε χθες με τους δύο ηγέτες ξεχωριστά για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια της τελευταίας της παραμονής στο νησί, διατηρώντας μια ατμόσφαιρα αισιοδοξίας όσον αφορά τις προοπτικές προόδου. Μιλώντας μετά από μια σύντομη συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, η απεσταλμένη είπε ότι είχε «μια πολύ καλή συνάντηση», προσθέτοντας ότι ο επόμενος σταθμός της θα είναι η Άγκυρα και η Αθήνα και στη συνέχεια οι Βρυξέλλες πριν επιστρέψει στο νησί. Πριν από αυτό, η Ολγκίν συναντήθηκε με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν για μια ώρα, η οποία επίσης περιγράφηκε ως «καλή συνάντηση». Η απεσταλμένη του ΟΗΕ δήλωσε στους δημοσιογράφους:...