Συλλυπητήρια Λογγίνου για τους τρεις πυροσβέστες που πέθαναν στην Ελλάδα - «Η θυσία τους αποτελεί ύψιστη πράξη γενναιότητας»

Τα συλλυπητήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου για τον θάνατο των τριών πυροσβεστών στην Ελλάδα μετέφερε ο αρχιπύραρχος Νίκος Λογγίνος προς την ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος και τις οικογένειες των θυμάτων.

Σύμφωνα με ανάρτηση του εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, ο κ. Λογγίνος επικοινώνησε, κατόπιν συνεννόησης με τον υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κώστα Φυτιρή, με τον αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος, αντιστράτηγο Θεόδωρο Βάγια.

Ο αρχιπύραρχος εξέφρασε, εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου και του ιδίου προσωπικά, συλλυπητήρια προς τον αρχηγό και την οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος, καθώς και προς τις οικογένειες των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, επιχειρώντας για την αντιμετώπιση αγροτοδασικών πυρκαγιών.

Όπως ανέφερε, η θυσία των τριών πυροσβεστών αποτελεί ύψιστη πράξη γενναιότητας, αφοσίωσης και αυταπάρνησης για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος.

Τόνισε παράλληλα ότι η απώλειά τους βυθίζει σε θλίψη ολόκληρη τη διεθνή πυροσβεστική οικογένεια.

Ο αρχιπύραρχος διαβεβαίωσε ότι η Κύπρος στέκεται με σεβασμό και αλληλεγγύη δίπλα στο ελληνικό κράτος και το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Ευχήθηκε, τέλος, δύναμη και κουράγιο στις οικογένειες των εκλιπόντων, καθώς και σε όλα τα μέλη του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος.