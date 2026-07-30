Η ανάγνωση του Μιχάλη Σοφοκλέους και του Βασίλη Πρωτοπαπά: Ο Γκουτέρες κέρδισε χρόνο για το Κυπριακό, όχι ακόμη διαπραγματεύσεις [ηχητικά]

Κάτω από τον πήχη των αρχικών προσδοκιών, χωρίς όμως να μπορεί να χαρακτηριστεί αποτυχημένη, τοποθετεί τη διήμερη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο ο τέως διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας επί διακυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη, Μιχάλης Σοφοκλέους.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» και το ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 και 97.6, ο κ. Σοφοκλέους ανέφερε ότι ο βασικός στόχος της επίσκεψης του Αντόνιο Γκουτέρες ήταν η ανακοίνωση μιας νέας διευρυμένης διάσκεψης για το Κυπριακό. Από τη στιγμή που δεν καθορίστηκε ημερομηνία, ο στόχος δεν επιτεύχθηκε πλήρως. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι ο Γενικός Γραμματέας επαναβεβαίωσε την πρόθεσή του να συγκαλέσει τη διάσκεψη, γεγονός που δείχνει ότι έχει τη συγκατάθεση όλων των εμπλεκόμενων μερών, περιλαμβανομένης της Τουρκίας. «Περάσαμε κάτω από τον πήχη, αλλά δεν είχαμε πλήρη αποτυχία», ήταν η χαρακτηριστική του εκτίμηση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο Μιχάλης Σοφοκλέους στάθηκε ιδιαίτερα στη διατύπωση του Γενικού Γραμματέα ότι η νέα διάσκεψη θα συγκληθεί έπειτα από ικανοποιητική προετοιμασία στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, στη μεθοδολογία και στην ουσία. Όπως εξήγησε, ο Αντόνιο Γκουτέρες δεν επιθυμεί ακόμη μία συνάντηση χωρίς συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Ζητά προηγουμένως έμπρακτα δείγματα προόδου από την ελληνοκυπριακή και την τουρκοκυπριακή πλευρά, σαφή συμφωνία για τον τρόπο διεξαγωγής των συνομιλιών και ξεκαθάρισμα της βάσης πάνω στην οποία θα γίνει η διαπραγμάτευση. Σε σχέση με τις υφιστάμενες συγκλίσεις, σημείωσε ότι η αναφορά πως αυτές θα «ληφθούν υπόψη» δεν σημαίνει ότι η νέα διαδικασία θα βασιστεί αποκλειστικά σε αυτές. Σημαίνει, όπως είπε, ότι δεν διαγράφονται, χωρίς όμως να περιορίζεται εκεί η συζήτηση. Ο κ. Σοφοκλέους εξέφρασε την άποψη ότι χάθηκε μια ευκαιρία να δοθεί πραγματική ώθηση στο Κυπριακό, εξαιτίας της αποτυχίας των δύο πλευρών να συμφωνήσουν στο άνοιγμα νέου σημείου διέλευσης. Όπως ανέφερε, όταν οι δύο κοινότητες δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για ένα οδόφραγμα, δημιουργείται εύλογα το ερώτημα πώς θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα πολύ πιο δύσκολα ζητήματα της λύσης. Παρά τη στασιμότητα, χαρακτήρισε χρήσιμη την επίσκεψη Γκουτέρες, επισημαίνοντας ότι η κινητικότητα είναι σαφώς προτιμότερη από την ακινησία και ότι η διαδικασία παραμένει ανοικτή.

Ακούστε την παρέμβαση του Μιχάλη Σοφοκλέους στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 30-07-2026

Πρωτοπαπάς: Ο χρόνος του Κυπριακού εξαντλείται και η διαδικασία χρειάζεται σαφή προορισμό

Την εκτίμηση ότι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών κατάφερε με τη διήμερη παρουσία του στην Κύπρο να διατηρήσει ζωντανή τη διαδικασία, χωρίς όμως να επιτύχει το ουσιαστικό βήμα προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, εξέφρασε ο πολιτικός επιστήμονας και μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας για το Κυπριακό, Βασίλης Πρωτοπαπάς.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 και 97.6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, ο κ. Πρωτοπαπάς ανέφερε ότι ο Αντόνιο Γκουτέρες κέρδισε χρόνο, κρατώντας ανοικτό τον διάλογο και επιχειρώντας να ξεκαθαρίσει τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να προχωρήσει η διαδικασία. Τόνισε, ωστόσο, ότι έπειτα από 52 χρόνια το ζητούμενο δεν μπορεί να περιορίζεται στη σύγκληση άτυπων ή πολυμερών συναντήσεων. Όπως είπε, στόχος πρέπει να είναι η επίτευξη συμφωνίας και όχι απλώς η συνέχιση των διαπραγματεύσεων χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα και προορισμό. «Δεν υπάρχει περιθώριο για μια μακρόσυρτη διαδικασία χαμένη στον χρόνο», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι ο χρόνος δεν λειτουργεί υπέρ των ανθρώπων της Κύπρου. Κάθε ημέρα που περνά, πρόσθεσε, τα τετελεσμένα της κατοχής εμβαθύνονται, τα κατεχόμενα τουρκοποιούνται και οι νεότερες γενιές απομακρύνονται όλο και περισσότερο από τα γεγονότα του 1974 και από το ίδιο το Κυπριακό.

Σύμφωνα με τον κ. Πρωτοπαπά, το βασικό εμπόδιο παραμένει η απουσία κοινού εδάφους ως προς τη μορφή της επιδιωκόμενης λύσης. Υπέδειξε ότι η αναφορά στη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα έχει ουσιαστικά εξαφανιστεί από τις δημόσιες τοποθετήσεις και τα ανακοινωθέντα των Ηνωμένων Εθνών. Όπως ανέφερε, πριν από τη σύγκληση μιας νέας διευρυμένης διάσκεψης θα πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι οι δύο πλευρές επιδιώκουν τον ίδιο στόχο. Παράλληλα, χρειάζεται να συμφωνηθεί συγκεκριμένη μεθοδολογία, με οδικό χάρτη, στόχους, στάδια και χρονικό πλαίσιο. Θετική χαρακτήρισε την αναφορά του Γενικού Γραμματέα στις συγκλίσεις που έχουν επιτευχθεί κατά το παρελθόν. Διευκρίνισε, όμως, ότι θα πρέπει να υπάρξει σαφής και αδιαμφισβήτητη καταγραφή τους, ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο κάθε πλευρά να αμφισβητεί κατά τη διάρκεια των συνομιλιών όσα είχαν ήδη συμφωνηθεί. Καταλήγοντας, ο κ. Πρωτοπαπας, ανέφερε ότι ο κ. Γκουτέρες φαίνεται να επιθυμεί τη σύγκληση μιας διάσκεψης που θα παράγει αποτέλεσμα και όχι ακόμη μία συνάντηση χωρίς κατάληξη. Για να συμβεί αυτό, απαιτείται προηγουμένως συμφωνία τόσο στον τελικό στόχο όσο και στον τρόπο με τον οποίο θα διεξαχθούν οι διαπραγματεύσεις.

Ακούστε την παρέμβαση του Βασίλη Πρωτοπαπά, στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ 30-07-2026