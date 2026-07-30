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Σαρωτικοί έλεγχοι της Αστυνομίας: 4 συλλήψεις και 351 τροχαίες καταγγελίες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ελέγχθηκαν 570 οχήματα και 760 πρόσωπα – Κατακρατήθηκαν 14 οχήματα, ενώ προέκυψαν τρεις υποθέσεις οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών

Στη σύλληψη τεσσάρων προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως για παράνομη κατοχή ναρκωτικών, και για παραβάσεις τροχαίας, προχώρησε το βράδυ που πέρασε η Αστυνομία, στο πλαίσιο των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης. Εξάλλου, κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 351 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες τροχαίες παραβάσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, κατά τη διάρκεια της νύχτας ανακόπηκαν για έλεγχο 570 οχήματα και ελέγχθηκαν 760 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 49 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν επτά καταγγελίες. 

Προστίθεται ότι, κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 351 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 13 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 14 οχήματα. 

Από τις καταγγελίες που έγιναν για παραβάσεις τροχαίας, οι 75 καταγγελίες αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Έγιναν δύο καταγγελίες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, ενώ προέκυψαν τρεις υποθέσεις οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών, μετά από προκαταρκτικούς ελέγχους νάρκοτεστ. Για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης έγιναν 126 έλεγχοι οδηγών οχημάτων, ενώ για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών έγιναν δώδεκα έλεγχοι οδηγών. 

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης, καταλήγει η ανακοίνωση. 

Πηγή: ΚΥΠΕ

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