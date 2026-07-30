Βίκτωρας Παπαδόπουλος: Ο Γκουτέρες βλέπει παράθυρο ευκαιρίας για επανέναρξη των συνομιλιών [ηχητικό]

Τη θέση ότι η επίσκεψη του Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο και η πρόθεσή του να συγκαλέσει νέα διευρυμένη συνάντηση αποτελούν θετικά βήματα προς την επανέναρξη των συνομιλιών εξέφρασε ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρας Παπαδόπουλος. Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» και το ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 και 97.6, ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι η απόφαση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να επισκεφθεί προσωπικά την Κύπρο καταδεικνύει πως θεωρεί ότι υπάρχει προοπτική και ένα παράθυρο ευκαιρίας για το Κυπριακό.

Για το γεγονός ότι δεν ανακοινώθηκε ημερομηνία ή κάτι πιο συγκεκριμένο για τη νέα διευρυμένη συνάντηση, σχετικά ερωτηθείς, ο κ. Παπαδόπουλος, υποστήριξε ότι δεν πρέπει να υποτιμάται η σημασία της παρουσίας του Γενικού Γραμματέα στο νησί. Όπως είπε, η επίσκεψη Γκουτέρες επιβεβαίωσε ότι το Κυπριακό παραμένει εντός του πλαισίου και των παραμέτρων των Ηνωμένων Εθνών, παρά την προσπάθεια της Τουρκίας να μετατοπιστεί η συζήτηση εκτός των σχετικών ψηφισμάτων.

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Ο κ. Παπαδόπουλος σημείωσε ότι ο Γενικός Γραμματέας έχει εξασφαλίσει το πράσινο φως από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές για τη σύγκληση νέας συνάντησης «5+1». Αναγνώρισε ότι το προηγούμενο διάστημα υπήρχε αντίσταση ακόμη και ως προς τη σύγκλησή της, τόνισε όμως ότι πλέον ο κ. Γκουτέρες έχει αποφασίσει να προχωρήσει με την κατάλληλη προετοιμασία. Στόχος, πρόσθεσε, δεν είναι η πραγματοποίηση ακόμη μιας συνάντησης χωρίς αποτέλεσμα, αλλά η διευρυμένη διάσκεψη να ασχοληθεί με την ουσία και να οδηγήσει στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε στην αναφορά του Γενικού Γραμματέα στις συγκλίσεις που έχουν ήδη επιτευχθεί και στους αναγκαίους συμβιβασμούς για να διανυθεί το «τελευταίο μίλι» προς τη λύση. Κατά τον κ. Παπαδόπουλο, οι συγκεκριμένες αναφορές παραπέμπουν ξεκάθαρα στη συνέχιση των συνομιλιών από το σημείο στο οποίο είχαν διακοπεί και όχι στην έναρξη μιας νέας διαδικασίας από μηδενική βάση. Διευκρίνισε, επίσης, ότι οι λεγόμενες «νέες ιδέες» που παρουσιάζονταν το προηγούμενο διάστημα σε δημοσιεύματα δεν τέθηκαν ποτέ ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αντίθετα, όπως ανέφερε, στη συνάντηση του Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Αντόνιο Γκουτέρες έγινε συζήτηση επί της ουσίας, τόσο για το πλαίσιο όσο και για τον τελικό στόχο της λύσης.

Ακούστε την παρέμβαση του Μιχάλη Σοφοκλέους στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΚΤΩΡΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 30-07-2026