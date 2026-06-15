Οι πολίτες θεωρούν ότι ο Πρόεδρος παρενέβη στις βουλευτικές εκλογές - Το β΄ μέρος της δημοσκόπησης της Noverna για λογαριασμό του «Πολίτη»

Στο δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Noverna που έγινε για λογαριασμό του «Πολίτη» από τις 30 Μαΐου έως τις 10 Ιουνίου με στόχο την αποτίμηση των Βουλευτικών Εκλογών της 24ης Μαΐου, οι Κύπριοι πολίτες δεν θεωρούν ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έχει βγει χαμένος από τις εκλογές. Την ίδια στιγμή, όμως, θεωρούν ότι παρενέβη στις εκλογές προς όφελος κάποιων κομμάτων ή υποψηφίων.

Το πρώτο εύρημα είναι ενδεικτικό. Το 50% των πολιτών θεωρεί ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έμεινε γενικά ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα των Βουλευτικών, ενώ μόνο το 30% πιστεύει ότι έμεινε δυσαρεστημένος. Πρόκειται, ανεξαρτήτως εγκυρότητας της εκτίμησης αυτής, για μια καθαρή πολιτική ανάγνωση του αποτελέσματος από την κοινωνία. Παρά το γεγονός ότι η ΔΗΠΑ και η ΕΔΕΚ έμειναν εκτός Βουλής και ότι δεν υπήρξε κάποιο ενιαίο «προεδρικό μπλοκ», οι πολίτες φαίνεται να εκτιμούν ότι η συνολική εικόνα που προέκυψε από τις εκλογές δεν έβλαψε τον Πρόεδρο, ίσως διότι θεωρούν ότι το ΔΗΚΟ παρέμεινε ισχυρό αλλά και το ΕΛΑΜ διπλασίασε τα ποσοστά του, οπότε οι νέοι κοινοβουλευτικοί συσχετισμοί τού αφήνουν σημαντικά περιθώρια πολιτικών ελιγμών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ακόμη και το 44% των ψηφοφόρων του ΔΗΣΥ θεωρεί ότι ο Χριστοδουλίδης έμεινε ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα, παρά τη γνωστή πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ Προεδρικού και Πινδάρου.

Παρενέβη στις εκλογές

Οι ερωτηθέντες στη δημοσκόπηση, παρά τις περί του αντιθέτου δηλώσεις των ανθρώπων του Προεδρικού, πιστεύουν ότι κ. Χριστοδουλίδης παρενέβη στις εκλογές. Αυτό το δεύτερο εύρημα είναι ίσως το πιο αποκαλυπτικό. Το 45% των πολιτών πιστεύει ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης παρενέβη ή έδωσε στήριξη σε κάποιο κόμμα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. Μόλις το 37% θεωρεί ότι παρέμεινε ουδέτερος.

Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν οι μισοί πολίτες αντιλαμβάνονται τον Πρόεδρο είτε ως ενεργό πολιτικό παίκτη και σίγουρα όχι ως έναν αποστασιοποιημένο θεσμικό παράγοντα, είτε ως έναν πολιτικό, ο οποίος χρησιμοποιεί τη θέση του, αναμειγνύεται στα ενδότερα των πολιτικών σχηματισμών και κατ’ επέκταση κομματικοποιεί το αξίωμα του Προέδρου. Τη διττή αυτή θέση, είτε θετικά είτε αρνητικά, την συμμερίζονται και οι πολιτικοί του αντίπαλοι και οι συνοδοιπόροι του στην Κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα:

* 66% των ψηφοφόρων του ΑΚΕΛ θεωρούν ότι έδωσε στήριξη σε κάποιους.

* 68% των ψηφοφόρων του ΑΛΜΑ συμφωνούν με την ίδια άποψη.

* 38% των ψηφοφόρων του ΔΗΚΟ πιστεύουν ότι παρενέβη.

* Μεταξύ των ψηφοφόρων του ΔΗΣΥ, το 34% θεωρεί ότι έδωσε στήριξη σε κόμματα.

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι ότι η κοινωνία δεν αγόρασε πλήρως το αφήγημα της ουδετερότητας του Προεδρικού κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, απεναντίας θεωρεί ότι είχε ενεργό εμπλοκή σε μια προσπάθεια να διαμορφώσει κάποια ευνοϊκά αποτελέσματα ενόψει των Προεδρικών Εκλογών του 2028.

Ταυτότητα Έρευνας

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ: NOVERNA Analytics & Research, μέλος ΣΕΔΕΑΚ και ESOMAR, για λογαριασμό της εφημερίδας ΠΟΛΙΤΗΣ

ΔΕΙΓΜΑ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: 805 συνεντεύξεις με αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού στις ελεύθερες περιοχές, μέσω τυχαίας δειγματοληψίας

MEΘΟΔΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ: Δομημένο ερωτηματολόγιο με τηλεφωνικές συνεντεύξεις μέσω CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing)

ΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ: Το δείγμα σταθμίστηκε με βάση το δημογραφικό προφίλ του εκλογικού σώματος

MEΓΙΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ: +/- 2,9% σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95%

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 30 Μαΐου - 10 Ιουνίου 2026