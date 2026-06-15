Στέφανος Στεφάνου: Η απουσία λύσης αφήνει την Κύπρο και τις επόμενες γενιές εκτεθειμένες σε κινδύνους

Τη θέση ότι η μη επίλυση του Κυπριακού αποτελεί «συνεχή πηγή κινδύνου» για την Κύπρο και τον λαό της, αλλά και σημαντικό εμπόδιο για την ανάπτυξη και τις προοπτικές της χώρας, εξέφρασε τη Δευτέρα ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, ο οποίος προειδοποίησε ότι η απουσία λύσης αφήνει την Κύπρο και τις επόμενες γενιές εκτεθειμένες σε κινδύνους, χωρίς ψευδαίσθηση ασφάλειας.

Σε χαιρετισμό του στην παρουσίαση του βιβλίου του πρώην ΓΓ του κόμματος, Άντρου Κυπριανού, στη Λευκωσία, με τίτλο «Μέσα από τις Συμπληγάδες του Κυπριακού. Μια προσωπική μαρτυρία», ο κ. Στεφάνου συνεχάρη τον κ. Κυπριανού για την έκδοση του βιβλίου του, σημειώνοντας ότι η προσωπική του μαρτυρία «προστίθεται στις πολλές άλλες που έχουν καταγραφεί για το κορυφαίο ζήτημα που απασχολεί τον τόπο εδώ και δεκαετίες» και ότι αποκτά ιδιαίτερη αξία, καθώς προέρχεται από άτομο που είχε ενεργό συμμετοχή στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού.

Όπως ανέφερε, το βιβλίο καταγράφει μια μακρά περίοδο «γεμάτη εξελίξεις, κρίσιμες αποφάσεις και σημαντικές διεργασίες» γύρω από το Κυπριακό, επισημαίνοντας ότι μέσα από τις σελίδες του αναδεικνύονται «μεγάλες αλήθειες» που οφείλουν να λαμβάνονται υπόψη στον δημόσιο διάλογο.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της μη λύσης, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ είπε ότι το υφιστάμενο στάτους κβο, το οποίο όπως είπε διαμορφώθηκε από το «δίδυμο έγκλημα του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής» δεν είναι στατικό, αλλά επιδεινώνεται με την πάροδο του χρόνου.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το Κυπριακό συνιστά σοβαρό εμπόδιο για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της χώρας σε κρίσιμους τομείς, όπως το νερό, η ενέργεια και ο γεωστρατηγικός ρόλος της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο, τονίζοντας ότι μια επανενωμένη πατρίδα θα είχε «πολλαπλάσιες προοπτικές και επιλογές».

Αναφερόμενος στο ζήτημα της εμπλοκής της Τουρκίας, ο κ. Στεφάνου υποστήριξε ότι η λύση του Κυπριακού προϋποθέτει συνεχή κινητικότητα και διαπραγματευτική διαδικασία, σημειώνοντας ότι η ακινησία δεν παράγει αποτελέσματα και ότι απαιτούνται πρωτοβουλίες και δράση για δημιουργία δυναμικής.

Αναφέρθηκε ακόμα στη διάσταση του χρόνου, λέγοντας ότι η παρέλευσή του δεν λειτουργεί υπέρ της λύσης, καθώς δημιουργεί νέα τετελεσμένα στα κατεχόμενα και επηρεάζει τη συλλογική συνείδηση των δύο κοινοτήτων, οδηγώντας σταδιακά σε αποδοχή της διαίρεσης.

Την ίδια ώρα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι διαφαίνεται στον ορίζοντα πιθανότητα νέας πρωτοβουλίας από τον ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, σημειώνοντας ότι μια τέτοια προσπάθεια πρέπει να βασιστεί στη συνέχιση από το σημείο όπου διακόπηκαν οι συνομιλίες στο Κραν Μοντανά.

Καταλήγοντας, ο κ. Στεφάνου ανέφερε ότι το βιβλίο αποτελεί σημαντική συμβολή στον δημόσιο διάλογο και στη συλλογική μνήμη, λέγοντας ότι η λύση του Κυπριακού «δεν θα έρθει από μόνη της», αλλά απαιτεί πολιτική βούληση, επιμονή και συνέπεια στον στόχο της επανένωσης.