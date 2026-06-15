Κυπριακός Δικοινοτικός Συνασπισμός Γυναικών: Καλεί τους ηγέτες να επιδείξουν ανανεωμένη αποφασιστικότητα στο Κυπριακό

Ο Κυπριακός Δικοινοτικός Συνασπισμός Γυναικών (CWBC) απέστειλε επιστολή στους ηγέτες των δύο κοινοτήτων, προτρέποντάς τους να επιδείξουν ανανεωμένη αποφασιστικότητα στην προώθηση των προσπαθειών για μια συνολική επίλυση του Κυπριακού ζητήματος.

Αναφερόμενος στην πιο πρόσφατη έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο CWBC χαιρέτισε το γεγονός ότι έχουν ξαναρχίσει οι συζητήσεις για τα βασικά πολιτικά ζητήματα και τόνισε ότι η τρέχουσα περίοδος αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί.

Στην επιστολή του, ο CWBC καλεί και τους δύο ηγέτες να μετατρέψουν τον διάλογο σε ουσιαστικά αποτελέσματα μέσω συγκεκριμένων ενεργειών και μιας ισχυρότερης πολιτικής δέσμευσης για τον συμφωνημένο στόχο της επίτευξης μιας λύσης βασισμένης στην πολιτική ισότητα, όπως περιγράφεται στις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ο Συνασπισμός τονίζει ότι μια επιτυχημένη ειρηνευτική διαδικασία πρέπει να είναι πιο περιεκτική, διαφανής και συμμετοχική ενώ ζητά την ενεργό συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και επαναλαμβάνει την ανάγκη για πλήρη, ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα επίπεδα της διαπραγματευτικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της ανεξάρτητης εκπροσώπησης σε διακοινοτικό πλαίσιο.

Τέλος καλεί τους δύο ηγέτες να υποστηρίξουν ενημερωτικές εκστρατείες σχετικά με τα οφέλη και τη λειτουργία μιας ομοσπονδιακής λύσης και να υιοθετήσουν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και θετική ρητορική που να μπορούν να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη και να δημιουργήσουν ένα πιο ευνοϊκό κλίμα για την ειρήνη.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ