Η «άλλη Ρωσία» οργανώνεται: Νέο κόμμα από εξόριστους αντιπάλους του Πούτιν, ιδρύεται στη Γερμανία

Ένα νέο πολιτικό εγχείρημα με στόχο τη συσπείρωση της κατακερματισμένης ρωσικής αντιπολίτευσης στο εξωτερικό έκανε την εμφάνισή του στο Βερολίνο, όπου ο Ρώσος αντιπολιτευόμενος πολιτικός Ιλιά Γιάσιν ανακοίνωσε την ίδρυση του κόμματος «Ειρηνική Ρωσία».

Η επίσημη ίδρυση του κόμματος πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια συνεδρίου, στο οποίο εγκρίθηκε η ονομασία της νέας πολιτικής κίνησης. Ο Γιάσιν, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε ότι το κόμμα φιλοδοξεί να αποτελέσει μια ενωτική πλατφόρμα για τις δυνάμεις της ρωσικής αντιπολίτευσης που βρίσκονται εκτός χώρας.

Στην ιδρυτική του διακήρυξη, το κόμμα τονίζει ότι επιδιώκει να εκφράσει τα πραγματικά συμφέροντα της Ρωσίας, αντιπαραβάλλοντας τη δική του πολιτική πρόταση με εκείνη που ακολουθεί το Κρεμλίνο υπό τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Μεταξύ των βασικών του θέσεων περιλαμβάνονται ο τερματισμός της ρωσικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ουκρανία, η εγκατάλειψη επεκτατικών πολιτικών, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ατομικών ελευθεριών, καθώς και η οικοδόμηση μιας πιο δίκαιης κοινωνίας.

Ο ίδιος ο Γιάσιν εξελέγη πρόεδρος της «Ειρηνικής Ρωσίας», ενώ στη θέση της αντιπροέδρου αναδείχθηκε η Όλγα Ποντόλσκαγια, πρώην βουλευτής της περιφέρειας Τούλα.

Ο Γιάσιν είχε φυλακιστεί στη Ρωσία εξαιτίας της πολιτικής του δράσης, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος το 2024 στο πλαίσιο μεγάλης ανταλλαγής κρατουμένων ανάμεσα στη Μόσχα και δυτικές χώρες.

Παρά τις συνεχείς πρωτοβουλίες για κοινή δράση, η εξόριστη ρωσική αντιπολίτευση εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις. Η περιορισμένη δυνατότητα επιρροής των εξελίξεων εντός της Ρωσίας, σε συνδυασμό με τις πολιτικές και προσωπικές αντιπαραθέσεις μεταξύ στελεχών της, δυσκολεύουν τη διαμόρφωση ενός ενιαίου μετώπου απέναντι στον Πούτιν.

Στο συνέδριο συμμετείχαν και γνωστές προσωπικότητες του αντιπολιτευτικού χώρου, μεταξύ των οποίων ο Λεονίντ Βολκόφ από το Ίδρυμα Καταπολέμησης της Διαφθοράς που είχε ιδρύσει ο Αλεξέι Ναβάλνι, καθώς και ο Μαράτ Γκέλμαν από τη Ρωσική Αντιπολεμική Επιτροπή.

Παράλληλα, εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται και άλλες πρωτοβουλίες της ρωσικής αντιπολίτευσης στο εξωτερικό, όπως η πλατφόρμα διαλόγου που δημιουργήθηκε με τη στήριξη της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ενεργή παραμένει επίσης η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Memorial, η οποία συνεχίζει τη δράση της από το εξωτερικό μετά την απαγόρευσή της στη Ρωσία.