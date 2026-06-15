Σφοδρή επίθεση Ρόμπερτ Ντε Νίρο σε Τραμπ: «Σκάσε επιτέλους – Θέλω πίσω τη χώρα μου»

Νέα σφοδρή επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, μιλώντας την Κυριακή σε εκδήλωση στη Νέα Υόρκη με τίτλο «Rise Up, Sing Out: A Concert for the First Amendment», αφιερωμένη στην ελευθερία του λόγου.

Ο βραβευμένος ηθοποιός, γνωστός για την έντονη κριτική του στον Τραμπ, υπερασπίστηκε το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση, ακόμη και όταν πρόκειται για απόψεις με τις οποίες διαφωνεί. Όπως είπε, θεωρεί τον εαυτό του «σχεδόν απολυτιστή» υπέρ της ελευθερίας του λόγου, προσθέτοντας ότι όταν ακούει κάτι που δεν του αρέσει, απαντά χρησιμοποιώντας τη δική του ελευθερία έκφρασης.

Απευθυνόμενος στο κοινό, ο Ντε Νίρο αναφέρθηκε σε δηλώσεις και πολιτικές του Τραμπ, καλώντας τους παρευρισκόμενους να απαντήσουν μαζί του με τη φράση «Σκάσε, επιτέλους! (Shut the f*ck up)». Η φράση αυτή παραπέμπει και σε γνωστή σκηνή κωμωδίας του 1988, στην οποία είχε πρωταγωνιστήσει ο ηθοποιός.

Ο Ντε Νίρο κατηγόρησε τον Τραμπ για αδιαφορία απέναντι στην οικονομική κατάσταση των Αμερικανών, ενώ αναφέρθηκε και σε δηλώσεις του για τον πληθωρισμό και τις εκλογές του 2020. Κάθε φορά, ζητούσε από το κοινό να επαναλάβει μαζί του το ίδιο σύνθημα, προκαλώντας έντονη αντίδραση στην αίθουσα.

Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, ο ηθοποιός συνέκρινε τη σημερινή έκφραση πατριωτισμού στις ΗΠΑ με τη στάση ενός κακοποιημένου ανθρώπου που δηλώνει ότι αγαπά τον κακοποιητή του. «Μισώ που το λέω, αλλά το να αγαπάμε τη χώρα μας αρχίζει να ακούγεται σαν ένας κακοποιημένος σύζυγος που λέει ότι αγαπά τον κακοποιητή του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Ντε Νίρο δήλωσε ότι δεν μπορεί να αγαπά μια χώρα που, όπως είπε, ξεκινά «ανόητους και απάνθρωπους πολέμους», στερεί την υγειονομική περίθαλψη από εκατομμύρια πολίτες και χρησιμοποιεί βία και καταστολή απέναντι στους ίδιους τους πολίτες της.

Ο ηθοποιός χαρακτήρισε τον Τραμπ «ρατσιστή, μισογύνη, ξενοφοβικό τύραννο», ενώ επέκρινε και το Κογκρέσο που τον στηρίζει. Κλείνοντας την ομιλία του, είπε: «Θέλω να αγαπήσω ξανά τη χώρα μου. Θέλω πίσω τη χώρα μου».

Η αντιπαράθεση του Ντε Νίρο με τον Τραμπ δεν είναι νέα. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, ο πρώην πρόεδρος είχε αντιδράσει έντονα όταν ο ηθοποιός τον είχε χαρακτηρίσει «ηλίθιο» και είχε δηλώσει ότι «πρέπει να τον ξεφορτωθούμε», υποστηρίζοντας πως «θα καταστρέψει τη χώρα». Ο Τραμπ είχε απαντήσει χαρακτηρίζοντας τον Ντε Νίρο «διαταραγμένο», «άρρωστο και παρανοϊκό» και με «εξαιρετικά χαμηλό IQ».

Πηγή: The Guardian