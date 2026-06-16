ΔΗΠΑ: Ανοικτοί σε συνεργασία με το ΔΗΚΟ αλλά υπό προϋποθέσεις - «Αναμένουμε από τον κ. Παπαδόπουλο»

Ανοικτή σε διάλογο για τη διαμόρφωση ενός ισχυρού κεντρώου χώρου δηλώνει η Δημοκρατική Παράταξη (ΔΗΠΑ), με τον Αλέκο Τρυφωνίδη να αναφέρει ότι το κόμμα αναμένει την πρόσκληση του προέδρου του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλου, μετά τη σχετική εξαγγελία του τελευταίου.

Μιλώντας στο Τρίτο Πρόγραμμα του Κρατικού Ραδιοφώνου, ο κ. Τρυφωνίδης ανέφερε ότι η ΔΗΠΑ θα προσέλθει στον διάλογο με θετικό πρόσημο, επισημαίνοντας ότι υπάρχει αναγκαιότητα για έναν ισχυρό κεντρώο χώρο.

Όπως είπε, η συζήτηση θα πρέπει να ξεκινήσει από τα ιδεολογικά ζητήματα, με πρώτο το Κυπριακό, και να διεξαχθεί στη βάση της ισοτιμίας και όχι της απορρόφησης.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο πρόεδρος της ΔΗΠΑ, Μάριος Κάρογιαν, είχε ήδη συναντήσεις με εκπροσώπους του Κινήματος Οικολόγων και της ΕΔΕΚ για μια πρώτη συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο συνεργασίας, επαναλαμβάνοντας ότι το κόμμα παραμένει ανοικτό σε αυτή την προοπτική.

Παγκύπρια διάσκεψη για την εκλογική ήττα

Ο Αλέκος Τρυφωνίδης ανακοίνωσε ότι στις αρχές Ιουλίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί παγκύπρια διάσκεψη της ΔΗΠΑ, κατά την οποία θα αναλυθούν τα αίτια του εκλογικού αποτελέσματος, χωρίς ακόμη να έχει καθοριστεί η ακριβής ημερομηνία.

Όπως είπε, στις επαρχιακές οργανώσεις του κόμματος κατατέθηκαν με ειλικρίνεια, κριτική σκέψη και ελευθερία απόψεων οι εκτιμήσεις για το εκλογικό αποτέλεσμα. Σημείωσε ότι αυτό οφείλεται τόσο σε ενδογενείς όσο και σε εξωγενείς παράγοντες.

Αναγνώρισε ότι υπήρξαν λάθη και παραλείψεις «σε όλα τα επίπεδα» του κόμματος, ενώ ως εξωγενή παράγοντα ανέφερε, μεταξύ άλλων, το ζήτημα της «χαμένης ψήφου».

Στόχος η ανασυγκρότηση της ΔΗΠΑ

Ο κ. Τρυφωνίδης έκανε λόγο για ισχυρότατη βούληση να τεθούν οι βάσεις για την ανασυγκρότηση της Δημοκρατικής Παράταξης.

Μάλιστα, ανέφερε ότι τον έχει εντυπωσιάσει η διάθεση των νέων υποψηφίων του κόμματος να εργαστούν για την ανασυγκρότηση τόσο σε οργανωτικό όσο και σε επικοινωνιακό επίπεδο.

Σε ό,τι αφορά την ιδεολογική φυσιογνωμία της ΔΗΠΑ, σημείωσε ότι δεν έχουν τεθεί ζητήματα ιδεολογικών διαφοροποιήσεων, ωστόσο απαιτείται περαιτέρω δουλειά ώστε να εμπεδωθεί το ιδεολογικό υπόβαθρο του κόμματος στην κοινωνία.

Παραμονή στην κυβέρνηση

Αναφερόμενος στη συμμετοχή της ΔΗΠΑ στην κυβέρνηση, ο Αλέκος Τρυφωνίδης υποστήριξε ότι το κόμμα έχει συμβάλει στην παραγωγή σημαντικού κυβερνητικού έργου.

Όπως είπε, παρά τα λάθη που έγιναν, έχει παραχθεί ουσιαστικό έργο σε πολλούς τομείς, το οποίο, κατά την άποψή του, δεν αναδείχθηκε λόγω της τοξικότητας και της πόλωσης.

Ξεκαθάρισε, τέλος, ότι δεν τίθεται θέμα αποχώρησης της ΔΗΠΑ από την κυβέρνηση. Όπως ανέφερε, στόχος του κόμματος είναι να συνεχίσει να προωθεί έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών, ενώ θα παρακολουθεί το έργο της Βουλής και θα καταθέτει προτάσεις και εισηγήσεις σε υπουργικό επίπεδο για την υλοποίηση του προγράμματος του Προέδρου της Δημοκρατίας.