«Καθαρή» από τον αφθώδη πυρετό η Πάχνα, αναμένεται να ξεκαθαρίσει η εικόνα για Λεμεσό – «Μεγάλο όπλο της Κύπρου η ζέστη»

Αρνητικά ήταν τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών, που διενεργήθηκαν στη ζώνη των 3 χιλιομέτρων στην περιοχή της Πάχνας και γύρω από αυτή, μετά τον εντοπισμό κρούσματος σε φάρμα με 66 αιγοπρόβατα, πριν από έναν περίπου μήνα. Αυτά τα αποτελέσματα βγήκαν χθες και τώρα απομένουν εκείνα των δειγματοληψιών που έγιναν σε 7 μονάδες στην επαρχία Λεμεσού, για να φανεί εάν η μονάδα του ιερέα στην Πάχνα ήταν το πρώτο και μοναδικό κρούσμα στην επαρχία Λεμεσού, σύμφωνα με όσα ανέφερε στον «Π» ο πρόεδρος του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου και μέλος της επιδημιολογικής ομάδας για τον αφθώδη πυρετό, δρ. Δημήτρης Επαμεινώνδας.

Αναφερόμενος σε ένα πολύ θετικό σενάριο για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού, τόνισε ότι συγχρόνως θα φανεί το πόσο γρήγορα έδρασε και εντόπισε τον ιό στη Λεμεσό ο κρατικός μηχανισμός, χωρίς την ίδια ώρα να αποκλείει και τον παράγοντα τύχη, ο οποίος αφορά, πρόσθεσε, και τέτοιες περιπτώσεις. «Αν όντως επιβεβαιωθεί ότι στην Πάχνα ήταν το πρώτο και μοναδικό κρούσμα της επαρχίας Λεμεσού, θα σημαίνει ότι απέδωσαν ορισμένα από τα μέτρα επιτήρησης που εφαρμόσαμε, ότι έφερε αποτελέσματα ο τρόπος που αποφασίσαμε να λειτουργήσουν, ότι σταματήσαμε έγκαιρα την εξάπλωση της μόλυνσης στη Λεμεσό, γιατί μπήκαν αμέσως περιοριστικά μέτρα», εξήγησε.

Τα αποτελέσματα δειγματοληψιών ιχνηλάτησης που εκκρεμούν για τη Λεμεσό, αφορούν μονάδες στην επαρχία, οι οποίες είχαν κάποια σχετιζόμενη επιδημιολογική σύνδεση με τη μολυσμένη μονάδα στην Πάχνα (αντίστοιχο της ιχνηλάτησης κρουσμάτων που γινόταν κατά την πανδημία του Covid). Συγκεκριμένα, από αυτή την κατηγορία δειγματοληψιών, απομένει να ανακοινωθούν, εντός της εβδομάδας, τα αποτελέσματα για ορισμένες μονάδες.

Στη συνέχεια, οι δειγματοληψίες θα επιστρέψουν σε παγκύπρια βάση, για να φανεί εάν υπάρχουν νέα κρούσματα στις ήδη μολυσμένες ζώνες Λάρνακας και Λευκωσίας ή και αλλού.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής οι μολυσμένες μονάδες ανήλθαν στις 121. Χάθηκε το 3,5% του συνολικού αριθμού των βοοειδών, 9,5% των αιγοπροβάτων και 7,7% των χοίρων. Σε αριθμούς θανατώθηκαν 2.293 βοοειδή, 43.311 αιγοπρόβατα και 23.742 χοίροι. Όπως ανέφερε την περασμένη εβδομάδα η επιδημιολογική ομάδα για τον αφθώδη πυρετό, «οι αριθμοί των μέχρι στιγμής θανατώσεων είναι μεν σημαντικοί, ωστόσο δεν ξεφεύγουν μιας επιδημίας, την οποία καταφέρνουμε για την ώρα να ελέγχουμε και πρέπει βέβαια να συνεχίσουμε να κινούμαστε στο ίδιο πρότυπο».

Το ξηρό κλίμα του καλοκαιριού δεν επιτρέπει στον ιό να κρύβεται, τον συντηρούν η υγρασία και η χαμηλή θερμοκρασία, για αυτό αναμένεται η είσοδος στον χειμώνα με καλύτερη εικόνα, ανέφερε ο πρόεδρος του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου, δρ. Δημήτρης Επαμεινώνδας.

Στοχεύοντας σε «ελεύθερη χώρα όπου εφαρμόζεται εμβολιασμός»

Αυτή την εβδομάδα άρχισε και ο εμβολιασμός των μονάδων, οι οποίες παρέμειναν μέχρι σήμερα ανεμβολίαστες. Βρίσκονται στις επαρχίες Λεμεσού και την Πάφου, ενώ αφορούν περίπου το 10% των μονάδων παγκύπρια. Αυτή η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Αύγουστο. Ακολούθως, το φθινόπωρο, θα γίνει ξανά παγκύπρια εμβολιασμός μίας δόσης, σύμφωνα με τον δρα Επαμεινώνδα. Ακολούθως, εάν μετά από συνεχείς δειγματοληψίες δεν εντοπίζονται κρούσματα, τότε η Κύπρος θα μπορέσει να οδηγηθεί σε καθεστώς «ελεύθερης χώρας όπου εφαρμόζεται εμβολιασμός», πρόσθεσε, επιλογή που επιτρέπει τον έλεγχο της νόσου χωρίς σφαγή του εμβολιασμένου ζωικού κεφαλαίου.

Στα μέσα Ιουλίου η νέα αξιολόγηση της Κομισιόν

Από την πλευρά της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί την τήρηση του πρωτοκόλλου για τον αφθώδη πυρετό στην Κύπρο, με τη νέα αξιολόγηση της κατάστασης για αναθεώρηση αποφάσεων στη βάση των εξετάσεων και των ευρημάτων από τις δειγματοληψίες, να τοποθετείται στα μέσα Ιουλίου (αυτή η διαδικασία γίνεται κάθε ενάμιση μήνα). Υπενθυμίζεται ότι οι Βρυξέλλες, με εκτελεστική απόφαση της Κομισιόν, έχουν θωρακίσει την ευρωπαϊκή αγορά έναντι του αφθώδους πυρετού, ορίζοντας πλέον ολόκληρη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας ως «Περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη», με αποτέλεσμα να τεθούν συγκεκριμένοι περιορισμοί.

Παρά την αυστηρότητα των μέτρων και την απώλεια του καθεστώτος «ελεύθερης χώρας», το εθνικό προϊόν της Κύπρου, το χαλλούμι, παραμένει στις διεθνείς αγορές, κυρίως διότι, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, τα προϊόντα που θερμαίνονται επαρκώς είναι ασφαλή.

«Η ζέστη είναι το μεγάλο μας όπλο»

Μαζί με τους εμβολιασμούς και την αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας, για τα οποία, μετά την αύξηση της εμπλοκής της Αστυνομίας σε επίπεδο ελέγχων, η επιδημιολογική ομάδα νιώθει ικανοποίηση, μπορεί να προστεθεί και ο παράγοντας ζέστη στη μείωση της εξάπλωσης του νοσήματος για τους επόμενους τουλάχιστον τρεις μήνες, ανέφερε ο δρ. Επαμεινώνδας.

«Είναι το μεγάλο μας όπλο», είπε χαρακτηριστικά. Σημειώνοντας ότι λόγω του καλοκαιριού, οι θερμοκρασίες κατά τους επόμενους 3-4 μήνες θα είναι πολύ ψηλές, τόνισε ότι αναμένεται να μπούμε στον χειμώνα χωρίς ενεργό ιό και με καλύτερη εικόνα.

«Το ξηρό κλίμα και η υπεριώδης ακτινοβολία δεν επιτρέπουν στον ιό να κρύβεται. Τον συντηρούν η υγρασία και η χαμηλή θερμοκρασία, τα οποία το καλοκαίρι δεν υπάρχουν στην Κύπρο. Τότε οτιδήποτε είναι υγρό, σε λάσπη, ξηραίνεται. Άρα σε αυτό το περιβάλλον δεν μπορεί να επιζήσει ο ιός. Αν ξεραθεί η λάσπη, καταστρέφεται ο ιός. Αντιθέτως, τον χειμώνα και την άνοιξη, ένας από τους λόγους μεταφοράς του είναι και μέσω της λασπών, μέσω των μικρο-σταγονιδίων που υπάρχουν σε αυτές», εξήγησε.