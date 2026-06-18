ΔΗΣΥ για πόρισμα Αρχής κατά Διαφθοράς: Άμεσος διορισμός ποινικών ανακριτών χωρίς χρονοτριβή

Τον άμεσο διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών, χωρίς καμία χρονοτριβή, ζητά ο Δημοκρατικός Συναγερμός, μετά το πόρισμα της Αρχής Κατά της Διαφθοράς.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΔΗΣΥ τονίζει ότι η διαδικασία πρέπει να προχωρήσει άμεσα και να διεξαχθεί στη βάση σαφούς και αυστηρού χρονοδιαγράμματος, με στόχο την ολοκλήρωσή της εντός τριών μηνών.

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Επιπλέον η Πινδάρου, υπογραμμίζει ότι στην περαιτέρω διερεύνηση θα πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως το έργο και το υλικό που έχει ήδη παραχθεί μέχρι σήμερα, ώστε η διαδικασία να είναι ουσιαστική, αποτελεσματική και να μην υπάρξουν αχρείαστες καθυστερήσεις.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός επαναλαμβάνει, παράλληλα, τη σταθερή του θέση υπέρ της πλήρους, ανεξάρτητης και αποτελεσματικής διερεύνησης της υπόθεσης, επισημαίνοντας την ανάγκη οι επόμενες ενέργειες να γίνουν με τρόπο που να διασφαλίζει τη θεσμική αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη των πολιτών.