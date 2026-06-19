«Πολύ περήφανος» δηλώνει ο ΠτΔ για αποτελέσματα Κυπριακής Προεδρίας ΕΕ - Εύσημα από Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

«Είμαι πάρα πολύ περήφανος για τη χώρα μας», δήλωσε την Παρασκευή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του την Παρασκευή, μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες, το τελευταίο υπό την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, σημειώνοντας ότι η θητεία αυτή, «υπήρξε μία μοναδική τιμή».

Σημείωσε ότι η Προεδρία ήταν μια αποστολή «την οποία φέραμε εις πέρας με πραγματική αφοσίωση, εντατική εργασία, σταθερή πρόοδο και απτά αποτελέσματα».

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι αυτό ήταν το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας.

«Υπό αυτό το πρίσμα, για την Κύπρο, αυτή η Σύνοδος σηματοδοτεί την κορύφωση μιας πορείας έξι μηνών, την οποία αναλάβαμε με μεγάλη υπερηφάνεια και βαθύ αίσθημα ευθύνης. Μια αποστολή την οποία φέραμε εις πέρας με πραγματική αφοσίωση, εντατική εργασία, σταθερή πρόοδο και απτά αποτελέσματα», είπε.

Σημείωσε ότι η Κυπριακή Προεδρία ήταν προσανατολισμένη στην επίτευξη αποτελεσμάτων, «από την αρχή μέχρι το τέλος, καθοδηγούμενη από ένα σαφές όραμα: να δώσουμε ουσιαστικό περιεχόμενο στην ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία, στην ευρωπαϊκή ανεξαρτησία. Ως το επόμενο αναγκαίο βήμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης».

Αυτό ακριβώς, συνέχισε, αποτυπώνει και το μότο της Κυπριακής Προεδρίας, για μια πιο Αυτόνομη Ένωση, Ανοικτή στον Κόσμο. Ένα σύνθημα που αποδείχθηκε όχι απλώς επίκαιρο, αλλά ολοένα και πιο αναγκαίο στο σημερινό γεωπολιτικό περιβάλλον, πρόσθεσε.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι, 11 ημέρες πριν από την ολοκλήρωση της Προεδρίας, έχουν πλέον σαφή εικόνα των αποτελεσμάτων της Κυπριακής Προεδρίας σε όλο το φάσμα της ευρωπαϊκής ατζέντας: από την άμυνα και την ασφάλεια μέχρι την ανταγωνιστικότητα, τη διεύρυνση, την κοινωνική συνοχή και, βεβαίως, και το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

Αναφερόμενος στο νέο ΠΔΠ, είπε ότι η Κυπριακή Προεδρία πέτυχε τον στόχο της να παρουσιάσει ένα ώριμο διαπραγματευτικό πλαίσιο με αριθμούς και να εξασφαλίσει μερικές γενικές προσεγγίσεις επί των βασικών χρηματοδοτικών μέσων και επί άλλων τομεακών προτάσεων. «Αυτό αποτέλεσε ένα καθοριστικό βήμα για τη μετάβαση στην επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων και παρέχει μια στέρεη βάση για την επίτευξη συμφωνίας μέχρι το τέλος του έτους», είπε.

Σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, είπε ότι για την Κύπρο, ως το τελευταίο κράτος μέλος της Ένωσης που τελεί υπό κατοχή, είναι απολύτως σαφές τι διακυβεύεται, «και πόσο αναγκαίο είναι να προασπιζόμαστε τη διεθνή νομιμότητα και τον σεβασμό του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, αρχές οι οποίες δεν είναι διαπραγματεύσιμες». «Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας, διατηρήσαμε την αταλάντευτη στήριξή μας, μέσω συμφωνίας για ένα ουσιαστικό πακέτο χρηματοδοτικής βοήθειας ύψους 90 δισ. ευρώ, ενώ υιοθετήσαμε και το 20ό πακέτο περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσίας», είπε.

Στην Άμυνα και την Ασφάλεια, πρόσθεσε, «πετύχαμε συγκεκριμένη πρόοδο, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής του SAFE, με αποφάσεις χρηματοδοτικής συνδρομής για 18 κράτη μέλη, της ολοκλήρωσης της οριζόντιας δέσμης για την αμυντική ετοιμότητα, καθώς και της προώθησης της ατζέντας για τη Στρατιωτική Κινητικότητα». Αναφέρθηκε ακόμη στη συμφωνία επί της εντολής του Συμβουλίου για τη Δέσμη Στρατιωτικής Κινητικότητας και στην εκκίνηση συζητήσεων, «οι οποίες πλέον προχωρούν σε πολλαπλά επίπεδα, για να δοθεί ουσιαστικό περιεχόμενο στη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής του Άρθρου 42.7, με στόχο μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αυτονομία».

Σχετικά με το Μεταναστευτικό, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι επιτεύχθηκε συμφωνία επί του Κανονισμού για τις Επιστροφές «και εποπτεύσαμε την έναρξη εφαρμογής του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο προς ένα πιο αποτελεσματικό, ισορροπημένο και βιώσιμο πλαίσιο μετανάστευσης».

Είπε ακόμη ότι, η διεύρυνση ήταν στρατηγική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας και ότι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, τη Μολδαβία, την Αλβανία και το Μαυροβούνιο προχώρησαν ενεργά.

Σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή, «μια ζωτικής σημασίας περιοχή και γειτονιά της ΕΕ», είπε, η Κύπρος εργάστηκε ώστε η εμπλοκή και η συνεργασία με την περιοχή να παραμείνουν ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Αναφέρθηκε στην άτυπη συνάντηση αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων κρατών μελών της ΕΕ στη Λευκωσία τον Απρίλιο, και τη συμμετοχή σε αυτή την ηγετών από την περιοχή.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έκανε αναφορά σε αρκετές από τις επιτυχίες της Κυπριακής Προεδρίας, όπως «σημαντικά αποτελέσματα» στην ενίσχυση των εμπορικών και πολιτικών σχέσεων της ΕΕ, προωθώντας συμφωνίες με το Mercosur, το Μεξικό, την Ελβετία και τις ΗΠΑ, ενώ σημειώθηκε πρόοδος και στις σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Brexit. Παράλληλα, δόθηκε έμφαση στην ανταγωνιστικότητα και την απλούστευση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, με σημαντικές συμφωνίες για την Τεχνητή Νοημοσύνη, τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, την άμυνα, τα χημικά και την ασφάλεια τροφίμων. Είπε ακόμη ότι ολοκληρώθηκε η μεταρρύθμιση του Τελωνειακού Κώδικα και προωθήθηκαν πρωτοβουλίες για την ενέργεια, το κλίμα και την ψηφιοποίηση. Είπε ακόμη ότι επιτεύχθηκε πρόοδος σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, δικαιωμάτων επιβατών, κοινωνικής ασφάλισης, υγείας και δημοκρατικής συμμετοχής των πολιτών.

Πριν από έξι μήνες, είπε, «αναλάβαμε την Προεδρία με έναν σαφή στόχο: να παραδώσουμε ουσιαστικό έργο», σημειώνοντας ότι, σήμερα, «μπορούμε με υπερηφάνεια να πούμε ότι τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους».

«Από την ασφάλεια και την άμυνα μέχρι την ανταγωνιστικότητα, τη διεύρυνση, την ενέργεια, τη μετανάστευση και την κοινωνική συνοχή, η Κυπριακή Προεδρία παρέδωσε αποτελέσματα για την ευρωπαϊκή μας οικογένεια και για τους πολίτες μας», πρόσθεσε.

«Η θητεία μας ως Προεδρία του Συμβούλιου της ΕΕ, υπήρξε μία μοναδική τιμή. Και την προσεγγίσαμε ως εθνική αποστολή», είπε, προσθέτοντας πως, «η ευθύνη να είμαστε η φωνή των 27 κρατών μελών αποτελεί ισχυρή υπενθύμιση ότι η Ευρώπη προχωρά όταν τα κράτη μέλη προωθούν το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον των 450 εκατομμυρίων πολιτών μας».

Κλείνοντας, εξέφρασε ευχαριστίες προς τους συναδέλφους του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στον κ. Κόστα, στην κ. φον ντερ Λάιεν, σε ολόκληρη την Επιτροπή, στην Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και στην Υφυπουργό Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Μαριλένα Ραουνά, «υπό την εποπτεία της οποίας υλοποιήθηκε αυτή η συλλογική εθνική προσπάθεια, και η οποία εργάστηκε με υποδειγματικό τρόπο για την επιτυχία της Προεδρίας μας».

Απαντώντας σε ερώτηση για το πως αποτιμά συνολικά τα αποτελέσματα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα υπό το φως της προόδου που έχει καταγράφει και σε σημαντικούς φακέλους όπως η διεύρυνση και το ΠΔΠ, και εάν θεωρεί, δεδομένης και της προόδου που έχει επιτευχθεί, ότι είμαστε πιο κοντά στο στόχο για επίτευξη συμφωνίας πριν από τον τέλος του έτους, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε «είμαι πάρα πολύ περήφανος για τη χώρα μας».

«Είμαι πάρα πολύ περήφανος για τα αποτελέσματα της Κυπριακής Προεδρίας σε πολλούς τομείς, αλλά να αναφερθώ ειδικότερα στους τομείς που έχετε αναφέρει στη διεύρυνση και στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο», είπε.

Κάνοντας αναφορά στο Μαυροβούνιο, σημείωσε ότι η πρώτη χώρα που επισκέφθηκε στο πλαίσιο της προετοιμασίας ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, «και πετύχαμε τρεις διακυβερνητικές διασκέψεις, καταρχήν κλείσιμο τεσσάρων κεφαλαίων και σύσταση - έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό - της ad-hoc ομάδας εργασίας για τη συνθήκη προσχώρησης», η πρώτη τέτοια ομάδα που συστάθηκε στην ΕΕ μετά από 16 χρόνια, είπε.

«Στην ουσία, μέσα από τη δουλειά μας, δώσαμε προοπτική στην ενταξιακή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων, στην σημασία που έχει η διεύρυνση ως γεωπολιτικό εργαλείο», είπε.

Αναφέρθηκε ακόμη στο άνοιγμα του πρώτου συμπλέγματος σχετικά με Ουκρανία και Μολδαβία, «μετά από δύο χρόνια αδιεξόδου».

Έκανε αναφορά και στην Αλβανία και στην διακυβερνητική διάσκεψη τον Μάιο, «επιβεβαιώνοντας την εκπλήρωση των ενδιάμεσων κριτηρίων του πρώτου συμπλέγματος». «Και είμαι σίγουρος ότι η νέα Προεδρία πρέπει να χτίσει σε αυτή τη νέα δυναμική που η Κυπριακή Προεδρία, σε συνεργασία πάντα με την Επιτροπή, έδωσε στο θέμα της διεύρυνσης», είπε.

Σχετικά με το ΠΔΠ, είπε ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να αποτυπώνει «τις σημερινές μας προτεραιότητες», λαμβάνοντας τις προκλήσεις, αλλά και την ίδια στιγμή σημαντικούς φακέλους του ΠΔΠ που έχουν απήχηση στους ευρωπαίους πολίτες όπως το Ταμείο Συνοχής, την Κοινή Αγροτική Πολιτική «και είμαστε περήφανοι που πετύχαμε δύο βασικούς στόχους».

Είπε ότι η Λευκωσία παρουσίασε ένα αναθεωρημένο διαπραγματευτικό πλαίσιο με αριθμούς, σημειώνοντας ότι η συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σήμερα, «ήταν πάρα πολύ εποικοδομητική, μαζί με τρεις μερικές γενικές προσεγγίσεις του Συμβουλίου επί των κύριων χρηματοδοτικών εργαλείων, παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις των κρατών».

Σημείωσε ότι στην παρέμβασή μου στο Συμβούλιο, είπε στους συνάδελφους του ότι θεωρεί επιτυχία το γεγονός ότι κανείς από αυτούς δεν είναι 100% ικανοποιημένος με τους αριθμούς που έχει θέσει η Κυπριακή Προεδρία. «Ακριβώς, γιατί θα πρέπει να είναι ένας ισορροπημένος συμβιβασμός», είπε και τόνισε «την ιδιαίτερη πολιτική σημασία να καταλήξουμε σε αποτέλεσμα μέχρι το τέλος του 2026».

Εύσημα φον ντερ Λάιεν προς Κυπριακή Προεδρία για προϋπολογισμό, διεύρυνση και Ουκρανία

Η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξήρε το έργο και τα αποτελέσματα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Παρασκευή με την ολοκλήρωση των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

Απευθυνόμενη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, η κα. φον ντερ Λάιεν ευχαρίστησε την κυπριακή ομάδα για τη «σκληρή δουλειά», την «επιδέξια καθοδήγηση» και τα αποτελέσματα που πέτυχε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας.

Η Πρόεδρος της Κομισιόν ανέφερε ότι η Κυπριακή Προεδρία πραγματοποιήθηκε σε μία ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, επισημαίνοντας παράλληλα τον ρόλο της Κύπρου ως γέφυρας επικοινωνίας με τη Μέση Ανατολή.

Επισήμανε ότι η συμβολή της Λευκωσίας, συνέβαλε στη διατήρηση στενών επαφών της ΕΕ με την περιοχή, σε μία περίοδο κατά την οποία ο διάλογος ήταν ιδιαίτερα σημαντικός.

Αναφερόμενη στα αποτελέσματα της Κυπριακής Προεδρίας, η Πρόεδρος της Κομισιόν έκανε λόγο για πρόοδο σε βασικές ευρωπαϊκές προτεραιότητες, όπως η στήριξη προς την Ουκρανία, η διαδικασία διεύρυνσης της Ένωσης, η ανταγωνιστικότητα, η απλούστευση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και η προώθηση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος επιστροφών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη διεύρυνση, σημειώνοντας ότι σημειώθηκε πρόοδος που, όπως είπε, «δεν είχε καταγραφεί εδώ και χρόνια».

Η κα. φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε επίσης τη συμφωνία που επιτεύχθηκε για την αναθεώρηση των κανόνων σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών, χαρακτηρίζοντάς την ως την πρώτη μεγάλη μεταρρύθμιση του πλαισίου αυτού εδώ και δύο δεκαετίες.

Συνεχάρη τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και την κυπριακή ομάδα για το έργο τους, σημειώνοντας ότι μπορούν να είναι υπερήφανοι για τα αποτελέσματα που πέτυχαν κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας.

Δωδεκάμηνες οι κυρώσεις

Αναφερόμενη στην Ουκρανία, η Πρόεδρος της Κομισιόν ανέφερε ότι καταγράφηκε πρόοδος, χαιρετίζοντας το άνοιγμα του πρώτου θεματικού συμπλέγματος κεφαλαίων στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία.

Όπως ανέφερε, η ίδια και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, συνεχάρησαν τον Ουκρανό Πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για την εξέλιξη αυτή, την οποία χαρακτήρισε σημαντικό ορόσημο στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Πρόσθεσε ότι στόχος της ΕΕ είναι να ανοίξουν και άλλα διαπραγματευτικά συμπλέγματα.

Η κ. φον ντερ Λάιεν σημείωσε επίσης ότι οι ηγέτες συμφώνησαν στην ανανέωση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας για περίοδο δώδεκα μηνών, αντί έξι, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, κάνοντας λόγο για ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, ανέφερε ότι συνεχίζονται οι εργασίες για την ολοκλήρωση του 21ου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι να διατηρηθεί η πίεση προς τη Μόσχα, ενώ ταυτόχρονα η ΕΕ προετοιμάζεται και για το ενδεχόμενο έναρξης διαπραγματεύσεων.

Απαντώντας σε ερώτηση για τις προοπτικές επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία, η κα. φον ντερ Λάιεν, είπε ότι τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαδικασία έχουν οι ίδιοι οι Ουκρανοί.

Όπως ανέφερε, οι «πραγματικοί αρχιτέκτονες μίας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης» είναι οι πολίτες και η ηγεσία της Ουκρανίας, επισημαίνοντας ότι το Κίεβο διατηρεί τον πρώτο λόγο και τον έλεγχο οποιασδήποτε διαπραγματευτικής διαδικασίας.

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Ρωσία θα αναγκαστεί αργά ή γρήγορα να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αποδίδοντας την προοπτική αυτή, μεταξύ άλλων, στην πίεση που ασκούν οι ευρωπαϊκές κυρώσεις.

Σύμφωνα με την Πρόεδρο της Κομισιόν, όταν ξεκινήσει μία τέτοια διαδικασία, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παρουσιάσει ενιαία θέση απέναντι στη Μόσχα. Όπως δήλωσε, θα είναι αναγκαίο να σταλεί ένα κοινό ευρωπαϊκό μήνυμα προς τον Ρώσο Πρόεδρο, στο πλαίσιο των μελλοντικών διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου.

Εργαλειοθήκη εμπορικής άμυνας

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την πρόθεση της Επιτροπής να ενισχύσει την εργαλειοθήκη εμπορικής άμυνας της ΕΕ, η Πρόεδρος της Κομισιόν ανέφερε ότι το νέο εργαλείο διαφοροποίησης που εξετάζεται θα έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, το πρώτο είναι ότι το εργαλείο θα είναι ουδέτερο ως προς τη χώρα, ενώ το δεύτερο ότι θα στοχεύει στη διευκόλυνση των επιχειρήσεων ώστε να μειώνουν τους κινδύνους ταχύτερα.

Η κα. φον ντερ Λάιεν σημείωσε ότι η διαδικασία μείωσης κινδύνων από πλευράς επιχειρήσεων, εξελίσσεται με αργούς ρυθμούς τα τελευταία χρόνια, παρά το γεγονός ότι οι σχετικοί κίνδυνοι ήταν ήδη εμφανείς.

Σύμφωνα με την Πρόεδρο της Επιτροπής, οι επιχειρήσεις δεν αντέδρασαν με την απαραίτητη ταχύτητα και επάρκεια στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη δημιουργία πρόσθετων εργαλείων στήριξης.

Αναφερόμενη στο ενδεχόμενο χρήσης του νέου μηχανισμού, η κα. φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι το ιδανικό σενάριο θα ήταν να μη χρειαστεί ποτέ να ενεργοποιηθεί, εφόσον οι συνθήκες βελτιωθούν.

Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Παράλληλα, η Πρόεδρος της Κομισιόν χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι δημιουργεί προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και της απρόσκοπτης διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ. Πρόκειται για μία σημαντική ευκαιρία, σημείωσε, να διασφαλιστεί ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες που σχετίζονται με τα βαλλιστικά του προγράμματα και τις περιφερειακές του δραστηριότητες και να προωθηθούν η ειρήνη και η ασφάλεια σε ολόκληρη την περιοχή.

Όπως ανέφερε, η κρίση ανέδειξε την ανάγκη η παγκόσμια οικονομία να μην εξαρτάται από γεωπολιτικές εξελίξεις, επισημαίνοντας τη σημασία ανάπτυξης εναλλακτικών εμπορικών και μεταφορικών διαδρόμων, όπως ο Οικονομικός Διάδρομος Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης (IMEC).

Η κα. φον ντερ Λάιεν δήλωσε ακόμη ότι η ΕΕ θα επιδιώξει περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας της με τους εταίρους της στον Κόλπο και ότι το θέμα θα επανέλθει στην ατζέντα των επόμενων επαφών με τις χώρες της περιοχής.

Αναφερόμενη στον Λίβανο, εξέφρασε ανησυχία για τις εξελίξεις στη χώρα, τονίζοντας ότι η σταθερότητα και η ειρήνη στη Μέση Ανατολή προϋποθέτουν έναν σταθερό και κυρίαρχο Λίβανο. Παράλληλα, δήλωσε ότι η ΕΕ στηρίζει τις προσπάθειες της λιβανικής ηγεσίας για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, ενώ υπογράμμισε ότι το Ισραήλ οφείλει να σέβεται την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας.

ΕΕ-Κίνα

Στο οικονομικό πεδίο, η Πρόεδρος της Κομισιόν αναφέρθηκε στις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συνόδου της G7 και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τις παγκόσμιες οικονομικές ανισορροπίες και τις υπερβάλλουσες παραγωγικές δυνατότητες.

Όπως σημείωσε, οι εισαγωγές από την Κίνα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 45% τα τελευταία πέντε χρόνια, ενώ το 2025 η ΕΕ κατέγραψε εμπορικό έλλειμμα ύψους 360 δισ. ευρώ με την Κίνα, το μεγαλύτερο στην ιστορία των διμερών εμπορικών σχέσεων.

Σύμφωνα με την κα. φον ντερ Λάιεν, η πρόκληση δεν αφορά μόνο τις χαμηλού κόστους εισαγωγές, αλλά και τις υπερβάλλουσες παραγωγικές δυνατότητες που επηρεάζουν την ευρωπαϊκή βιομηχανική βάση.

Η Πρόεδρος της Κομισιόν ανέφερε ότι οι συζητήσεις μεταξύ των ηγετών κατέδειξαν στήριξη στη συνέχιση της πολιτικής διαφοροποίησης και μείωσης των κινδύνων στις σχέσεις με την Κίνα.

Παράλληλα, είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να προστατεύει την εσωτερική της αγορά από αθέμιτες πρακτικές, αξιοποιώντας πιο ενεργά τα διαθέσιμα εμπορικά και αμυντικά εργαλεία της.

Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο

Σε ό,τι αφορά το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ, η Πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε σε συμφωνία για τη νέα αρχιτεκτονική του προϋπολογισμού, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη σημαντικό βήμα προς τα εμπρός.

Όπως ανέφερε, η συμφωνία καταδεικνύει ότι τα κράτη μέλη συμμερίζονται τη φιλοδοξία της Κομισιόν για έναν απλούστερο και περισσότερο προσαρμοσμένο στις μελλοντικές ανάγκες ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Η κα. φον ντερ Λάιεν σημείωσε επίσης ότι, χάρη στην εργασία της Κυπριακής Προεδρίας, έχει πλέον διαμορφωθεί για πρώτη φορά διαπραγματευτικό πλαίσιο («negotiating box») με συγκεκριμένα στοιχεία και αριθμούς, το οποίο συνιστά σταθερή βάση για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων από την επόμενη Προεδρία.

πηγή: ΚΥΠΕ