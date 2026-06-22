Να παραιτηθούν Σαββίδης και Αγγελίδης; Στο app της Άμεσης Δημοκρατίας θέτει το ερώτημα ο Φειδίας (βίντεο, φώτος)

Το ερώτημα κατά πόσο ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης, και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, Σάββας Αγγελίδης, θα πρέπει να παραιτηθούν θέτει στους πολίτες ο ευρωβουλευτής και πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας, Φειδίας Παναγιώτου, μέσω ψηφοφορίας στην εφαρμογή του κόμματος.





Σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάζει τα επιχειρήματα υπέρ και κατά μιας τέτοιας εξέλιξης, στον απόηχο της δημοσιοποίησης μέρους του πορίσματος της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς για το βιβλίο «Κράτος Μαφία» του Μακάριου Δρουσιώτη, στο οποίο καταγράφονται υποθέσεις που αφορούν την προηγούμενη διακυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη.

Ο Φειδίας Παναγιώτου αναφέρει ότι η Νομική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για να εξετάσει κατά πόσο από τα όσα περιλαμβάνονται στο πόρισμα προκύπτουν ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα και παράλληλα, σημειώνει ότι ο Γενικός και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας είχαν προηγουμένως διατελέσει υπουργοί στην κυβέρνηση Αναστασιάδη και υπενθυμίζει ότι οι ίδιοι έχουν δηλώσει αποχή από την εξέταση της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Μεταξύ των επιχειρημάτων υπέρ της παραίτησής τους, καταγράφει την ανάγκη ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς και τη Νομική Υπηρεσία, καθώς και την αποφυγή πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων.

Από την άλλη, σημειώνει ότι η απόφαση αποχής από τη συγκεκριμένη υπόθεση μπορεί να θεωρηθεί ένδειξη θεσμικής υπευθυνότητας, ενώ επισημαίνει ότι το Σύνταγμα προβλέπει συγκεκριμένες διαδικασίες για την απομάκρυνση των δύο αξιωματούχων. Προσθέτει ακόμη ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οποιαδήποτε επίσημη καταδίκη τους για αδίκημα.

Καλεί, τέλος, τους πολίτες να τοποθετηθούν επί του ζητήματος μέσω της εφαρμογής του κόμματος, προκειμένου, όπως αναφέρει, να διαμορφωθεί η πολιτική θέση της Άμεσης Δημοκρατίας και να εξεταστούν πιθανά κοινοβουλευτικά βήματα για άσκηση πίεσης προς την κυβέρνηση.