Στεφάνου: Επανέναρξη από εκεί που διακόπηκαν το 2017 - «Ο Γκουτέρες θέλει να αφήσει κάτι στον διάδοχό του»

Την ανάγκη επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό από το σημείο όπου διακόπηκαν το 2017, με διαφύλαξη των συγκλίσεων και αξιοποίηση του πλαισίου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στο Κραν Μοντανά, υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, μετά τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου.

Όπως ανέφερε, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε τα μέλη του σώματος για τις επαφές και τις διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη σε σχέση με την πρόθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένα Έθνη να συγκαλέσει άτυπη διευρυμένη συνάντηση, με στόχο να ανοίξει ο δρόμος για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και συζήτηση των εκκρεμούντων ζητημάτων του Κυπριακού.

Ο κ. Στεφάνου σημείωσε ότι η διαδικασία βρίσκεται ακόμη στο στάδιο των επαφών και των ζυμώσεων, προσθέτοντας πως καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν. Όπως είπε, περισσότερα συμπεράσματα θα μπορούν να εξαχθούν όταν η κ. Ολγκίν επιστρέψει στην Κύπρο και παρουσιάσει τα αποτελέσματα των επαφών της, ιδιαίτερα εκείνων που πραγματοποίησε στην Τουρκία.

«Εκεί βρίσκεται το βασικό κλειδί των προσπαθειών για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ τόνισε ότι, ενόψει της κινητικότητας που παρατηρείται στο Κυπριακό, οι θέσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς πρέπει να είναι ξεκάθαρες, επαναλαμβάνοντας ότι το κόμμα υποστηρίζει τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά το 2017, με διαφύλαξη των συγκλίσεων και αξιοποίηση του πλαισίου που κατέθεσε τότε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με τον κ. Στεφάνου, στόχος θα πρέπει να είναι η επίτευξη μιας στρατηγικής συναντίληψης στα βασικά ζητήματα, η οποία θα ανοίξει τον δρόμο για τη συνολική διευθέτηση του Κυπριακού.

Απαντώντας σε ερώτηση, ανέφερε ότι δεν είναι βέβαιο πως ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ θα προλάβει να ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία εντός της θητείας του. Εκτίμησε, ωστόσο, ότι επιδιώκει να αφήσει μια ουσιαστική παρακαταθήκη στον διάδοχό του, ώστε η προσπάθεια να συνεχιστεί και να οδηγήσει τελικά σε λύση του Κυπριακού.