Κυπριακό: Δεν παίρνει θέση ακόμη για τη ΔΔΟ η Άμεση Δημοκρατία - Τι δήλωσε ο Φειδίας μετά την πρώτη του συμμετοχή στο Εθνικό Συμβούλιο

Την θέση ότι η Άμεση Δημοκρατία δεν έχει ακόμη καταλήξει σε συγκεκριμένη θέση για το Κυπριακό εξέφρασε ο πρόεδρος του κόμματος και ευρωβουλευτής, Φειδίας Παναγιώτου, μετά τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου.

Όπως ανέφερε, αυτή ήταν η πρώτη φορά που η Άμεση Δημοκρατία συμμετείχε σε συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, ευχαριστώντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις και την κινητικότητα που καταγράφεται στο Κυπριακό.

Ο κ. Παναγιώτου δήλωσε ότι το κόμμα δεν έχει ακόμη διαμορφώσει θέση επί του Κυπριακού και πως, καθώς εξελίσσεται η διαδικασία και προκύπτουν περισσότερα δεδομένα, θα πραγματοποιηθεί διαβούλευση με τα μέλη και τους υποστηρικτές του κόμματος, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα βασικά ζητήματα που αφορούν τη μορφή λύσης.

«Όταν δούμε περισσότερη κινητικότητα, θα διαβουλευτούμε μαζί με τον κόσμο μας και θα αποφασίσουμε», ανέφερε.