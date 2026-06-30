Ανασκοπούν την πορεία του σχεδίου για Γάζα στην Κύπρο

Αξιωματούχοι και τεχνοκράτες του Συμβουλίου Ειρήνης συναντώνται σήμερα και αύριο στην Κύπρο για να συζητήσουν τα επόμενα βήματα στην εφαρμογή του σχεδίου ειρήνης 20 σημείων του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα. Με τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν να έχει προσωρινά τελειώσει, η προσοχή στρέφεται σιγά-σιγά ξανά στη μικρή λωρίδα γης – έκτασης 365 τετραγωνικών χιλιομέτρων – που προορίζεται να φιλοξενήσει πάνω από δύο εκατομμύρια ανθρώπους.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, διευκρίνισε την περασμένη εβδομάδα ότι το ίδιο το Συμβούλιο Ειρήνης αποφάσισε να συγκαλέσει τη συνάντηση στην Κύπρο και ότι η κυπριακή κυβέρνηση δεν εμπλέκεται.

Ένας από τους συμμετέχοντες, ο πρώην Πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ, επρόκειτο να συναντηθεί χθες με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη αλλά αναγκάστηκε να ακυρώσει τη συνάντηση λόγω καθυστέρησης της πτήσης του. Σύμφωνα με πηγές, οι δύο άνδρες θα πραγματοποιήσουν αντ’ αυτού τηλεφωνική συζήτηση κατά τη διάρκεια της παραμονής του Μπλερ στο νησί. Ο Μπλερ είναι μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου του «Board of Peace» και συμμετέχει επίσης στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της Γάζας, στο οποίο συμμετέχουν προσωπικότητες όπως ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο Στιβ Γουίτκοφ, ο Τζάρετ Κούσνερ και ο επενδυτής ακινήτων Γιακίρ Γκαμπάι.

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελί, ανέφερε ότι ούτε ο Φιντάν ούτε οποιοσδήποτε άλλος Τούρκος εκπρόσωπος θα συμμετάσχει στη συνάντηση στην Κύπρο. Ο Κετσελί διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για επίσημη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης αλλά για τεχνική συνάντηση με επίκεντρο τον εσωτερικό συντονισμό.

Το Συμβούλιο Ειρήνης συστάθηκε με σκοπό την υλοποίηση σχεδίων για την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ανοικοδόμηση στη Γάζα, σύμφωνα με την εντολή της Απόφασης 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Το Συμβούλιο δεν δημοσίευσε επίσημο κατάλογο των συμμετεχόντων στη συνάντηση της Κύπρου, αν και πιστεύεται ότι, εκτός από τον Μπλερ, θα παραστεί ο ύπατος εκπρόσωπος του Συμβουλίου για τη Γάζα, Νικολάι Μλάντενοφ, μαζί με Παλαιστίνιους τεχνοκράτες από την Εθνική Επιτροπή Διοίκησης της Γάζας (NCAG). Η Επιτροπή θα είναι υπεύθυνη για την καθημερινή διακυβέρνηση στη Γάζα κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής φάσης, ενώ ο Μλάντενοφ θα αποτελεί τον σύνδεσμο επιτόπου μεταξύ του Συμβουλίου Ειρήνης και της τεχνοκρατικής επιτροπής.

Ωστόσο, παραμένει να δούμε πότε και πώς μπορεί να ξεκινήσει η ανοικοδόμηση στη Γάζα, δεδομένων των συνεχιζόμενων ανησυχιών για την ασφάλεια στη Λωρίδα, της σταδιακής επέκτασης της περιοχής ελέγχου του Ισραήλ και της άρνησης της Χαμάς να αποστρατιωτικοποιηθεί υπό τις τρέχουσες συνθήκες. Η εγκατάσταση της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF) είναι επίσης καθοριστικής σημασίας για την υλοποίηση των σχεδίων για τη Γάζα –με το Κοσσυφοπέδιο, το Καζακστάν, το Μαρόκο, την Ινδονησία και την Αλβανία να έχουν οριστεί ως χώρες που θα συνεισφέρουν– αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την αποστολή στρατευμάτων εντός της Λωρίδας. Διπλωματικές πηγές ανέφεραν στον «Πολίτη» την περασμένη εβδομάδα ότι παραμένει το ζήτημα της χρηματοδότησης, καθώς πολλές χώρες που είχαν δεσμευτεί νωρίτερα φέτος να διαθέσουν δισεκατομμύρια σε οικονομικούς πόρους δεν έχουν ακόμη εκπληρώσει τις δεσμεύσεις αυτές.

Οι εκπρόσωποι που θα βρίσκονται στην Κύπρο θα συζητήσουν πιθανότατα έναν οδικό χάρτη για τα επόμενα βήματα, συνδέοντας τις οικονομικές δεσμεύσεις με τα αντίστοιχα κανάλια χρηματοδότησης, και θα εξετάσουν τον προγραμματισμό και την πρόοδο διαφόρων έργων και φάσεων που σχετίζονται με το σχέδιο των 20 σημείων.