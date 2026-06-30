Εικόνες ντροπής στον ζωολογικό κήπο Λεμεσού μέσα στο κατακαλόκαιρο - Βίντεο δείχνει την σκληρή αλήθεια, την ώρα που η πλειοψηφία ζητά άμεσο κλείσιμο του

Εικόνες ντροπής καταγράφονται σε βίντεο από τον ζωολογικό κήπο Λεμεσού, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Στα πλάνα που κάνουν τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, φαίνονται ζώα σε συνθήκες που δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα για την ευημερία και τη φροντίδα τους, την ώρα που η θερμοκρασία φτάνει τους 39 βαθμούς!

Η εικόνα που μεταφέρεται είναι σκληρή και ενισχύει τη δημόσια συζήτηση γύρω από τη λειτουργία του χώρου. Την ίδια ώρα, ολοένα και περισσότερες φωνές ζητούν το άμεσο κλείσιμο του ζωολογικού κήπου, υποστηρίζοντας ότι τα ζώα δεν πρέπει να παραμένουν σε περιβάλλοντα που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.