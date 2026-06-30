Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Web TV

Εικόνες ντροπής στον ζωολογικό κήπο Λεμεσού μέσα στο κατακαλόκαιρο - Βίντεο δείχνει την σκληρή αλήθεια, την ώρα που η πλειοψηφία ζητά άμεσο κλείσιμο του

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η εικόνα που μεταφέρεται είναι σκληρή και ενισχύει τη δημόσια συζήτηση γύρω από τη λειτουργία του χώρου.

Εικόνες ντροπής καταγράφονται σε βίντεο από τον ζωολογικό κήπο Λεμεσού, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Στα πλάνα που κάνουν τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, φαίνονται ζώα σε συνθήκες που δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα για την ευημερία και τη φροντίδα τους, την ώρα που η θερμοκρασία φτάνει τους 39 βαθμούς!

 Η εικόνα που μεταφέρεται είναι σκληρή και ενισχύει τη δημόσια συζήτηση γύρω από τη λειτουργία του χώρου. Την ίδια ώρα, ολοένα και περισσότερες φωνές ζητούν το άμεσο κλείσιμο του ζωολογικού κήπου, υποστηρίζοντας ότι τα ζώα δεν πρέπει να παραμένουν σε περιβάλλοντα που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. 

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΛΕΜΕΣΟΣweb tv

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα