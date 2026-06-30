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| Οικονομία

Ικανοποίηση ΟΕΒ για αποτελέσματα και συνολικό αποτύπωμα Κυπριακής Προεδρίας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σύμφωνα με την ΟΕΒ, η Κυπριακή Δημοκρατία ανέλαβε την Προεδρία σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων και οικονομικών προκλήσεων και ανταποκρίθηκε στην αποστολή της με σοβαρότητα, επάρκεια και αποτελεσματικότητα

Ικανοποίηση για τα παραχθέντα αποτελέσματα και το συνολικό αποτύπωμα της εξάμηνης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, εκφράζει η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), προσθέτοντας πως εκτός από τιμή για τη χώρα, πολλαπλασιάζει τις προσδοκίες του κυπριακού επιχειρείν για επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων σε εθνικό επίπεδο.

Σύμφωνα με την ΟΕΒ, η Κυπριακή Δημοκρατία ανέλαβε την Προεδρία σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων και οικονομικών προκλήσεων και ανταποκρίθηκε στην αποστολή της με σοβαρότητα, επάρκεια και αποτελεσματικότητα.

«Η ΟΕΒ συγχαίρει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την οργανωμένη και αποτελεσματική άσκηση της Προεδρίας, καθώς και όλους τους πολιτειακούς και υπηρεσιακούς παράγοντες που συνέβαλαν στην εθνική αυτή επιτυχία. Κατά το Κυπριακό εξάμηνο καταγράφηκε πρόοδος σε σειρά σημαντικών ευρωπαϊκών φακέλων, με ιδιαίτερη σημασία για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, την ενίσχυση της Ενιαίας Αγοράς, τη διεύρυνση, τη μετανάστευση, την άμυνα και την ασφάλεια», αναφέρεται.

Συμπληρώνεται ότι οι εξελίξεις αυτές συνδέονται άμεσα με την ανάγκη για λιγότερα διοικητικά βάρη, πιο προβλέψιμους κανόνες, καλύτερη λειτουργία της Ενιαίας Αγοράς και ενισχυμένη ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, πεδία στα οποία οι ευρωπαϊκοί θεσμοί πρέπει, όπως σημειώνεται, να επιταχύνουν την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που σχεδιάστηκαν σε συνεργασία με την ηγεσία του Ευρωπαϊκού Επιχειρείν, γιατί οι επιχειρήσεις ακόμα δεν νιώθουν κάποια διαφορά επί του εδάφους.

Η ΟΕΒ θα συνεχίσει να εργάζεται υπεύθυνα και εποικοδομητικά, προωθώντας την ατζέντα της ανάπτυξης και της ευημερίας στη βάση των αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής της Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 28/4/2026 και ενέκρινε τον οδικό χάρτη "Από τη Φιλοδοξία στην Πράξη", καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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