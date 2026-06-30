Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Ελλάδα

Γιώργος Μυλωνάκης: «Πριν από δύο μήνες έδινα τη δυσκολότερη μάχη, κάποιες μάχες κερδίζονται μαζί»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Συγκινητική ανάρτηση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ δύο μήνες μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο – Επέστρεψε στον «Ευαγγελισμό» για να ευχαριστήσει τους γιατρούς που του έσωσαν τη ζωή

Βαθιά ευγνωμοσύνη προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που τον φρόντισε κατά τη διάρκεια της σοβαρής περιπέτειας της υγείας του εκφράζει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ της Ελλάδας, Γιώργος Μυλωνάκης, σε νέα ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο κ. Μυλωνάκης, ο οποίος νοσηλεύτηκε έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη πριν από περίπου δύο μήνες, επισκέφθηκε το Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», αυτή τη φορά όχι ως ασθενής, αλλά για να ευχαριστήσει από κοντά τους ανθρώπους που στάθηκαν στο πλευρό του.

Στην ανάρτησή του αναφέρει ότι πριν από δύο μήνες έδινε «τη δυσκολότερη μάχη» της ζωής του και εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους τραυματιοφορείς, το βοηθητικό προσωπικό και τη διοίκηση του νοσοκομείου για τη φροντίδα και την αφοσίωσή τους.

Όπως σημειώνει, η επιστήμη σώζει ζωές, ενώ η ανθρωπιά, η ενσυναίσθηση και η αλληλεγγύη είναι εκείνες που δίνουν στους ανθρώπους τη δύναμη να ξεπερνούν τις δύσκολες στιγμές.

Παράλληλα, απευθύνει δημόσιο «ευχαριστώ» στην οικογένειά του, η οποία, όπως αναφέρει, στάθηκε δίπλα του σε κάθε βήμα της δοκιμασίας, καθώς και στους φίλους και σε όλους όσοι τον στήριξαν με ένα μήνυμα, μια προσευχή ή μια σκέψη.

«Κάποιες μάχες δεν κερδίζονται μόνο από έναν άνθρωπο. Κερδίζονται μαζί», αναφέρει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό και καταλήγοντας πως σήμερα νιώθει μόνο ευγνωμοσύνη.

Tags

ΕΛΛΑΔΑΥΠΟΘΕΣΗ ΣΑΝΤΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα