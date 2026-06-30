Γιώργος Μυλωνάκης: «Πριν από δύο μήνες έδινα τη δυσκολότερη μάχη, κάποιες μάχες κερδίζονται μαζί»

Βαθιά ευγνωμοσύνη προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που τον φρόντισε κατά τη διάρκεια της σοβαρής περιπέτειας της υγείας του εκφράζει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ της Ελλάδας, Γιώργος Μυλωνάκης, σε νέα ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο κ. Μυλωνάκης, ο οποίος νοσηλεύτηκε έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη πριν από περίπου δύο μήνες, επισκέφθηκε το Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», αυτή τη φορά όχι ως ασθενής, αλλά για να ευχαριστήσει από κοντά τους ανθρώπους που στάθηκαν στο πλευρό του.

Στην ανάρτησή του αναφέρει ότι πριν από δύο μήνες έδινε «τη δυσκολότερη μάχη» της ζωής του και εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους τραυματιοφορείς, το βοηθητικό προσωπικό και τη διοίκηση του νοσοκομείου για τη φροντίδα και την αφοσίωσή τους.

Όπως σημειώνει, η επιστήμη σώζει ζωές, ενώ η ανθρωπιά, η ενσυναίσθηση και η αλληλεγγύη είναι εκείνες που δίνουν στους ανθρώπους τη δύναμη να ξεπερνούν τις δύσκολες στιγμές.

Παράλληλα, απευθύνει δημόσιο «ευχαριστώ» στην οικογένειά του, η οποία, όπως αναφέρει, στάθηκε δίπλα του σε κάθε βήμα της δοκιμασίας, καθώς και στους φίλους και σε όλους όσοι τον στήριξαν με ένα μήνυμα, μια προσευχή ή μια σκέψη.

«Κάποιες μάχες δεν κερδίζονται μόνο από έναν άνθρωπο. Κερδίζονται μαζί», αναφέρει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό και καταλήγοντας πως σήμερα νιώθει μόνο ευγνωμοσύνη.