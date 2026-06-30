Μπήκε οριστικό «τέλος» στο σήριαλ με τη βουλευτική έδρα του Γιώργου Παπαδόπουλου - Η απόφαση του Εκλογοδικείου

Το Εκλογοδικείο Κύπρου απέρριψε παροχή άδειας για επανάνοιγμα της εκλογικής αίτησης του Γεώργιου Παπαδόπουλου ένεκα της επακόλουθης απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην υπόθεση Papadopoulos v. Cyprus, η οποία αφορούσε στην Εκλογική Αίτηση και τις αποφάσεις που εκδόθηκαν κατά την εκδίκαση της.

Το Εκλογοδικείο είχε ενώπιόν του υπόθεση του Γεώργιου Παπαδόπουλου (αιτητής) κατά των Ανδρέα Μιχαηλίδη, Δήμου Διαμαντή, Γενικού Εφόρου Εκλογής, Εφόρου Εκλογής Εκλογικής Περιφέρειας Λεμεσού και Κινήματος "Αλληλεγγύη" (Καθ΄ ων η Αίτηση). Πρόκειται για αίτηση ημερομηνίας 6.3.2026 προς παροχή άδειας για επανάνοιγμα της εκλογικής αίτησης αρ 1/2019.

Η απόφαση του Δικαστηρίου δεν ήταν ομόφωνη. Την απόφαση της πλειοψηφίας έδωσε ο Πρόεδρος Λιάτσος, και με αυτή συμφωνούν οι Δικαστές Οικονόμου, Ψαρά-Μιλτιάδους, Χατζηγιάννη, Καρακάννα και Γεωργίου. Διιστάμενη απόφαση έδωσαν οι Δικαστές Σάντης και Καλλιγέρου.

Όπως αναφέρεται, με την Εκλογική Αίτηση Αρ. 1/2019 οι Ανδρέας Μιχαηλίδης και Δήμος Διαμαντής αιτήθηκαν όπως το Εκλογοδικείο κηρύξει την εκλογή ή ανακήρυξη του Γεώργιου Παπαδόπουλου (Αιτητή στην παρούσα διαδικασία), ως Βουλευτή στην Εκλογική Περιφέρεια Λεμεσού, ως άκυρη και ότι η απόφαση να πληρωθεί η έδρα της Ελένης Θεοχάρους με τον Τροποποιητικό Νόμο αρ. 131(Ι)/2019, είναι επίσης άκυρη, αντισυνταγματική και παράνομη. Τέλος, επιδίωξαν διακήρυξη ότι ο Τροποποιητικός αυτός Νόμος επί του οποίου στηρίχθηκε η εκλογή του Γεώργιου Παπαδόπουλου, είναι αντισυνταγματικός.

Το Εκλογοδικείο, με απόφασή του ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2020, κατέληξε ότι: «… η εκλογή του Γεώργιου Παπαδόπουλου, καθ΄ ου η αίτηση 3, ως Βουλευτή και η ανακήρυξη του ως τέτοιου από τον Έφορο Εκλογής διά της πράξεως δημοσιευθείσας στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 591, ημερ. 29.10.2019, είναι άκυρη ως προϊόν, κατά τα ανωτέρω, αντισυνταγματικής και παρανόμου ρύθμισης γενομένης υπό τις πρόνοιες της Δωδέκατης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμου του 2019 και του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικού) Νόμου αρ. 131(Ι)/2019.»

Λίγους μήνες αργότερα, την 21 Απριλίου 2021, ο Γεώργιος Παπαδόπουλος προχώρησε με την καταχώρηση Προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), επικαλούμενος παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του από την Κυπριακή Δημοκρατία, σε σχέση με το δικαίωμα σε ελεύθερες εκλογές, συγκεκριμένα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και με νομικό υπόβαθρο το ΄Αρθρο 3 του Πρώτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

Το ΕΔΑΔ, με ομόφωνη απόφασή του, ημερ. 9.10.2025, App. no. 21454/2021, έκρινε ότι η Προσφυγή ήταν παραδεκτή διαπιστώνοντας παραβίαση του πιο πάνω ΄Αρθρου. Η υπό αναφορά απόφαση κατέστη τελεσίδικη τρεις μήνες μετά την έκδοσή της, στις 9.1.2026.

Με υπόβαθρο την ως άνω κατάληξη του ΕΔΑΔ, ο Αιτητής καταχώρησε την Αίτηση, αξιώνοντας μεταξύ άλλων, άδεια του Δικαστηρίου για υποβολή αίτησης για επανάνοιγμα της Εκλογικής Αίτησης αρ. 1/2019 μετά την έκδοση τελικής απόφασης ημερομηνίας 29.10.2020.

Στην απόφαση πλειοψηφίας, το Εκλογοδικείο αναφέρει ότι «το επανάνοιγμα της Εκλογικής Αίτησης με σκοπό την αποκατάσταση του Αιτητή στη βουλευτική έδρα, υπό την έννοια του restitutio in integrum, είναι νομικά, αλλά και εκ των πραγμάτων πλέον, όπως δέχθηκε ο ευπαίδευτος δικηγόρος του, αδύνατο».

Προσθέτει ότι «ό,τι έχει σημασία εν προκειμένω είναι ότι το ζήτημα των αποζημιώσεων δεν αφορά την παρούσα διαδικασία. Επαφίεται στον Αιτητή, εάν έχει οποιοδήποτε δικαίωμα για περαιτέρω αποζημίωση, να το διεκδικήσει όπου δει. Παρεμβάλλουμε μόνο ότι το δικαίωμα για αποζημίωση, ως απότοκο διαπίστωσης παραβίασης κατοχυρωμένων συνταγματικών δικαιωμάτων, αναγνωρίζεται από πάγια νομολογία μας».

Επίσης, η πλειοψηφία του Εκλογοδικείου αναφέρει ότι «με δεδομένο ότι η διαπιστωθείσα από το ΕΔΑΔ παραβίαση δεν αφορούσε αυτήν καθ΄ εαυτήν την απόφαση του Εκλογοδικείου – το επανάνοιγμα της οποίας δεν προσφέρει δυνατότητα για την αποκατάσταση της παραβίασης, αλλά, την αποτυχία των εθνικών αρχών να επιλύσουν το νομοθετικό κενό ή να δώσουν εναλλακτική λύση, η ενώπιον μας Αίτηση, ως νόμω και ουσία αβάσιμη, απορρίπτεται με έξοδα €1500, εις βάρος του Αιτητή».

Στην διιστάμενη του απόφαση, ο δικαστής Σάντης αναφέρει ότι «συνεκτιμώντας τη φύση της παραβίασης που αναγνώρισε το ΕΔΑΔ, την επιταγή συμμόρφωσης που θεμελιώνεται στο Άρθρο 46.1 της ΕΣΔΑ, τα γεγονότα και περιστάσεις της υπόθεσης, καθώς και το ότι η Papadopoulos εισάγει νέο δικαστικό δεδομένο ουσιώδους σημασίας - το οποίο εκ των πραγμάτων δεν θα μπορούσε κατά τον επίμαχο χρόνο να τεθεί προς κρίση στην Εκλογική Αίτηση - αποφαίνομαι πως συντρέχουν, κατά τις νομολογιακές αρχές, οι εξαιρετικές εκείνες περιστάσεις που δικαιολογούν την άσκηση της σύμφυτης εξουσίας του Εκλογοδικείου να παραχωρήσει άδεια προς υποβολή αίτησης επανανοίγματος της Εκλογικής Αίτησης. Ο Αιτητής δικαιούται να υποβάλει αίτηση επανανοίγματος της Εκλογικής Αίτησης και να ακουστεί επ’ αυτής αναφορικώς προς τους λόγους που επιθυμεί να προτάξει. Κατ’ ακολουθίαν, θα επέτρεπα την Αίτηση και θα παραχωρούσα την επιζητούμενη άδεια».

Στην δική της διιστάμενη απόφαση, η δικαστής Καλλιγέρου αναφέρει ότι «η δική μου άποψη, με όλο τον σεβασμό, συγκλίνει υπέρ της θέσης του αιτητή, ότι το Εκλογοδικείο θα πρέπει να ασκήσει την εξουσία του, βάσει των συμφυών εξουσιών του, στα πλαίσια του αιτήματος για συμμόρφωση με την απόφαση του ΕΔΔΑ, και να δώσει άδεια για καταχώριση αίτησης για επανάνοιγμα της υπόθεσης, υπό το φως των νέων αυτών δεδομένων, που απέχουν από το να καθιστούν αλυσιτελή (και ως τέτοια απαράδεκτη) ήδη από σήμερα την παρούσα αίτηση, ως δεδομένα τα οποία επεσυνέβησαν μετά την τελευταία απόφαση του Εκλογοδικείου και τα οποία ο αιτητής επικαλείται ως ουσιώδη και τα οποία άπτονται θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειδικότερα η έκδοση της απόφασης Papadopoulos».

Πηγή: ΚΥΠΕ