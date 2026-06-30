Τα βάζουν κάτω και ξεσκονίζουν τα οικονομικά στην ΕΔΕΚ - Τα 4 καυτά μέτωπα του Έκτακτου Παγκύπριου Συνεδρίου

Σε συνέδριο επανεκκίνησης, αλλά και εσωτερικού ξεκαθαρίσματος, οδηγείται η ΕΔΕΚ μετά την αποτυχία της να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική παρουσία στις βουλευτικές εκλογές. Στο Έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο της 5ης Ιουλίου στις 10:30 το πρωί, στο κτίριο της ΠΟΕΔ, στη Λεωφόρο Κυρηνείας 184, στο Πλατύ Αγλαντζιάς, στη Λευκωσία, θα τεθούν επί τάπητος ο πολιτικός ανασχεδιασμός, το μητρώο μελών, η νέα οργανωτική δομή λόγω μειωμένων εσόδων, αλλά και ανεξάρτητος οικονομικός έλεγχος για τα τελευταία έντεκα χρόνια.

Το συνέδριο προκηρύχθηκε με πρόταση του προέδρου του κόμματος, Νίκου Αναστασίου, μετά το αρνητικό αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών και την αποτυχία της ΕΔΕΚ να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική παρουσία. Στόχος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι να δοθεί στα μέλη η δυνατότητα να τοποθετηθούν για την επόμενη μέρα του κόμματος και να ληφθούν αποφάσεις για τον πολιτικό και οργανωτικό ανασχεδιασμό του.

Η ατζέντα

Στην ατζέντα του συνεδρίου περιλαμβάνεται, πρώτον, η υλοποίηση της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής της 7ης Ιουνίου για τη διεξαγωγή δύο συνεδρίων: καταστατικού συνεδρίου και ιδεολογικοπολιτικού-εκλογικού συνεδρίου. Πρόκειται για δύο διαδικασίες που θεωρούνται απαραίτητες ώστε να ξεκαθαρίσει τόσο το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του κόμματος όσο και η πολιτική του κατεύθυνση μετά την εκλογική ήττα.

Δεύτερο και κρίσιμο θέμα αποτελεί το μητρώο μελών. Όπως αναφέρεται, το ζήτημα ταλαιπώρησε διαχρονικά την ΕΔΕΚ, με διαφορετικές προσεγγίσεις για το ποιο μητρώο θα πρέπει να θεωρηθεί έγκυρο — του 2015, του 2017 ή μεταγενέστερο. Μέσα από το ανοιχτό συνέδριο αναμένεται να υιοθετηθεί το τελικό μητρώο μελών, με βάση το οποίο θα διεξαχθούν τα επόμενα συνέδρια.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην αναδιοργάνωση του κόμματος, λόγω των νέων οικονομικών δεδομένων. Η απώλεια κοινοβουλευτικής παρουσίας συνεπάγεται και σημαντική μείωση των εσόδων, καθώς το κόμμα δεν μπορεί πλέον να στηρίζεται στο ίδιο επίπεδο κρατικής χορηγίας. Σύμφωνα με τον Νίκο Αναστασίου, δεν είναι δυνατόν το κόμμα να διατηρεί μισθολόγιο που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει.

Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να οριστεί ομάδα η οποία θα ετοιμάσει μελέτη για τη νέα οργανωτική δομή της ΕΔΕΚ. Η μελέτη θα εξετάσει ποιες θέσεις είναι αναγκαίες, ποια άτομα θα παραμείνουν και ποια ενδέχεται να χαρακτηριστούν πλεονάζον προσωπικό. Όπως σημειώνεται, οι απαιτήσεις ενός κόμματος με περίπου 12 χιλιάδες ψηφοφόρους δεν είναι οι ίδιες με τις απαιτήσεις ενός κόμματος που συγκέντρωνε 30 χιλιάδες ψήφους.

Τέταρτο ζήτημα αποτελεί η διενέργεια ανεξάρτητου οικονομικού ελέγχου για τα τελευταία έντεκα χρόνια. Ο κ. Αναστασίου αναφέρει ότι θα διοριστεί ανεξάρτητος ελεγκτής, ο οποίος θα εξετάσει τα οικονομικά του κόμματος και τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον υπήρξε οποιαδήποτε παρατυπία.

Ο ίδιος αναφέρθηκε σε όσα έχουν ακουστεί κατά καιρούς για τα οικονομικά της ΕΔΕΚ, όπως ισχυρισμούς περί πώλησης κομματικής περιουσίας ή συμφωνιών που έγιναν στο παρασκήνιο. Όπως ανέφερε, από έρευνα που έκανε δεν προκύπτει κάτι τέτοιο στο Κτηματολόγιο, ωστόσο θεωρεί ότι το ζήτημα πρέπει να κλείσει μέσα από πλήρη, ανεξάρτητο και θεσμικό οικονομικό έλεγχο.

«Το τι λέω εγώ είναι ένα πράγμα. Το τι θα καταδείξει μια γενική, ανεξάρτητη οικονομική έρευνα είναι κάτι διαφορετικό. Θέλω, φεύγοντας, να αφήσω πλήρη διαφάνεια και στα οικονομικά του κόμματος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μίλησε με Νικόλα

Ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ επιβεβαίωσε επίσης ότι είχε συνάντηση με τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλο, εντός του μήνα. Όπως είπε, ο κ. Παπαδόπουλος τού μετέφερε την πρόθεσή του να οδηγήσει στα συλλογικά όργανα του ΔΗΚΟ πρόταση, η οποία, εφόσον εγκριθεί, θα παρουσιαστεί στην ΕΔΕΚ.

Ο κ. Αναστασίου απάντησε ότι, όταν και εφόσον το ΔΗΚΟ είναι έτοιμο με συγκεκριμένη πρόταση, η ΕΔΕΚ θα τη δει και θα τη συζητήσει. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι στην παρούσα φάση η προτεραιότητα του κόμματος είναι τα εσωτερικά του ζητήματα και όχι η συζήτηση πιθανών συνεργασιών.