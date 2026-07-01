Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

ΔΗΚΟ: Ανεβαίνει τον Λόφο μετά την επιστολή Νικόλα – Έκλεισαν ραντεβού με τον Πρόεδρο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η Γραμματεία του ΔΗΚΟ αναμένεται να συναντηθεί στις 16:00 με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, στον απόηχο της εμπιστευτικής επιστολής Παπαδόπουλου για ανασχηματισμό, διορισμούς στους ημικρατικούς και λειτουργία της συγκυβέρνησης

Συνάντηση με τη Γραμματεία του Δημοκρατικού Κόμματος αναμένεται να έχει σήμερα νωρίς το απόγευμα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, στον απόηχο της εμπιστευτικής επιστολής που του απέστειλε ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος.

Σχετικά άρθρα:

Το αίτημα του κ. Παπαδόπουλου για άμεση συνάντηση φαίνεται πως εισακούστηκε, καθώς η Γραμματεία του Δημοκρατικού Κόμματος αναμένεται να γίνει δεκτή στον λόφο του Προεδρικού σήμερα στις 16:00. 

Η επιστολή, την οποία έφερε στο φως της δημοσιότητας το politis.com.cy, ζητούσε συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τη Γραμματεία του ΔΗΚΟ «το συντομότερο δυνατόν».

Σύμφωνα με το περιεχόμενό της, στη συνάντηση αναμένεται να τεθούν τρία βασικά ζητήματα: το ενδεχόμενο ανασχηματισμού του Υπουργικού Συμβουλίου, οι επικείμενοι διορισμοί στα διοικητικά συμβούλια των ημικρατικών οργανισμών, καθώς και ο τρόπος λειτουργίας της συγκυβέρνησης και της μεταξύ τους συνεργασίας.

 

Tags

ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα