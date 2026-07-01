ΔΗΚΟ: Ανεβαίνει τον Λόφο μετά την επιστολή Νικόλα – Έκλεισαν ραντεβού με τον Πρόεδρο

Συνάντηση με τη Γραμματεία του Δημοκρατικού Κόμματος αναμένεται να έχει σήμερα νωρίς το απόγευμα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, στον απόηχο της εμπιστευτικής επιστολής που του απέστειλε ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος.

Το αίτημα του κ. Παπαδόπουλου για άμεση συνάντηση φαίνεται πως εισακούστηκε, καθώς η Γραμματεία του Δημοκρατικού Κόμματος αναμένεται να γίνει δεκτή στον λόφο του Προεδρικού σήμερα στις 16:00.

Η επιστολή, την οποία έφερε στο φως της δημοσιότητας το politis.com.cy, ζητούσε συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τη Γραμματεία του ΔΗΚΟ «το συντομότερο δυνατόν».

Σύμφωνα με το περιεχόμενό της, στη συνάντηση αναμένεται να τεθούν τρία βασικά ζητήματα: το ενδεχόμενο ανασχηματισμού του Υπουργικού Συμβουλίου, οι επικείμενοι διορισμοί στα διοικητικά συμβούλια των ημικρατικών οργανισμών, καθώς και ο τρόπος λειτουργίας της συγκυβέρνησης και της μεταξύ τους συνεργασίας.