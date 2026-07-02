Επιμονή Ολγκίν σε «οικοδόμηση εμπιστοσύνης» θα οδηγήσει σε «λύση» που δικαιώνει τον θύτη, λέει η ΕΔΕΚ

Η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, συνεχίζοντας τη διαστρέβλωση της ουσίας του Κυπριακού, με τη δημόσια παρέμβαση της, επιμένει στην παταγωδώς αποτυχημένη προσέγγιση, της δήθεν «οικοδόμησης εμπιστοσύνης», αναφέρει σε σημερινή της ανακοίνωση η ΕΔΕΚ.

«Η επιμονή της κ. Ολγκίν οδηγεί στη δικαίωση του θύτη. Ο παραμερισμός της ουσίας του Κυπριακού, δηλαδή της εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής, της για 52 χρόνια συνεχούς παραβίασης όλων των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου, δεν μπορεί να γίνει αποδεχτός από την ΕΔΕΚ. Αν θέλει η κ. Ολγκίν να οικοδομήσει εμπιστοσύνη, να πιέσει την Τουρκία, ως πρώτο βήμα, να συμμορφωθεί με τα περί Αμμοχώστου ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας», σημειώνει.

«Ενόψει εξελίξεων, η ΕΔΕΚ προειδοποιεί ότι η πολιτική της πλευράς μας πρέπει να βασίζεται σε δύο άξονες: πλήρης αποχώρηση του τουρκικού στρατού κατοχής εντός συντόμου χρονοδιαγράμματος και πλήρης συμβατότητα των προνοιών της συμφωνίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις τέσσερεις ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προειδοποιεί ότι δεν πρέπει να υπογραφεί καμία «Ενδιάμεση Συμφωνία», η οποία θα δεσμεύει την τελική λύση του Κυπριακού. «Τίποτε δεν είναι συμφωνημένο, εάν δεν έχουν συμφωνηθεί όλα», καταλήγει η ανακοίνωση.

ΚΥΠΕ