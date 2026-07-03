ΑΚΕΛ: Δεν θα δεχτούμε κουκούλωμα στην υπόθεση «Κράτος Μαφία»

Το ΑΚΕΛ εκφράζει έντονη ανησυχία για την πορεία της ποινικής έρευνας που διεξάγεται σε σχέση με τα ευρήματα της Αρχής κατά της Διαφθοράς για την υπόθεση του βιβλίου «Κράτος Μαφία», κάνοντας λόγο για κίνδυνο συγκάλυψης και ασκώντας κριτική τόσο στη Νομική Υπηρεσία όσο και στην κυβέρνηση.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο βουλευτής και μέλος του Πολιτικού Γραφείου του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού, υποστηρίζει ότι η παραμονή του Γενικού και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα στις θέσεις τους, παρά την αυτοεξαίρεσή τους από τη συγκεκριμένη υπόθεση, έχει «βραχυκυκλώσει» την ποινική διερεύνηση.

Ολόκληρη η δήλωση του Άριστου Δαμιανού

Το ΑΚΕΛ δεν θα δεχτεί κουκούλωμα

Η επιμονή των διορισμένων από τον κ. Αναστασιάδη, πρώην Υπουργών του, να παραμένουν στις θέσεις του Γενικού και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα και η λεγόμενη αυτοεξαίρεσή τους, έχει βραχυκυκλώσει την ποινική έρευνα. Ο δε διορισμός πέντε ποινικών ανακριτών, με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, εκ των οποίων οι δύο τουλάχιστον έχουν προφανή σύγκρουση συμφερόντων, αφήνει εκτεθειμένη την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη που τους επέλεξε, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι πρόκειται για έγκριτους νομικούς.

Το ΑΚΕΛ ανησυχεί ότι τα πολύ σοβαρά ευρήματα της Αρχής κατά της Διαφθοράς, τα οποία θέτουν στο επίκεντρο της ποινικής έρευνας τον επίτιμο Πρόεδρο του ΔΗΣΥ, κ. Νίκο Αναστασιάδη, κινδυνεύουν με κουκούλωμα. Όσοι απεργάζονται τέτοια σενάρια θα πρέπει να γνωρίζουν πως θα βρουν τόσο το ΑΚΕΛ όσο και την κοινωνία απέναντί τους.