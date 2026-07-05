Β. Παπαδόπουλος: Σε εξέλιξη πολυεπίπεδη διεθνής προσπάθεια για νέα διάσκεψη στο Κυπριακό εντός καλοκαιριού

Υπάρχει σε εξέλιξη μια σοβαρή πολυεπίπεδη προσπάθεια, τόσο στο προσκήνιο όσο και στο παρασκήνιο, στη βάση συγκεκριμένου πλάνου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, για σύγκληση νέας διευρυμένης διάσκεψης για το Κυπριακό εντός του καλοκαιριού, η οποία θα οδηγήσει στην επανέναρξη των συνομιλιών με προοπτική λύσης, ανέφερε ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρας Παπαδόπουλος.

Σε επιμνημόσυνο λόγο στο Εθνικό Μνημόσυνο των πεσόντων από το Πέλλαπαϊς και των αξιωματικών, υπαξιωματικών και καταδρομέων της 33ης Μοίρας Καταδρομών, στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου στη Μουταγιάκα, ο κ. Παπαδόπουλος σημείωσε ότι «οι στιγμές είναι κρίσιμες και καθοριστικές για την πορεία του εθνικού μας ζητήματος».

Όπως είπε, «υπάρχει μια σοβαρή πολυεπίπεδη προσπάθεια σε εξέλιξη, τόσο στο προσκήνιο όσο και στο παρασκήνιο, στη βάση συγκεκριμένου πλάνου του Γενικού Γραμματέα, ώστε να συγκληθεί νέα διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό εντός του καλοκαιριού που θα οδηγήσει στην επανέναρξη των συνομιλιών, με τρόπο που θα δημιουργεί προοπτική λύσης».

Απευθυνόμενος στο εκκλησίασμα, ανέφερε ότι «ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησής του παραμένει σταθερά προσηλωμένος στον στόχο της απελευθέρωσης και επανένωσης της Κύπρου, ξεκίνησε τις προσπάθειες για άρση του αδιεξόδου και για επανέναρξη μιας νέας προσπάθειας του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, με μόνο σκοπό την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων που θα οδηγήσουν σε λύση του Κυπριακού, στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, των συγκλίσεων που καταγράφηκαν στο τραπέζι των συνομιλιών μέχρι τη διακοπή τους στο Κραν Μοντανά, του ευρωπαϊκού κεκτημένου και των ευρωπαϊκών αρχών και αξιών».

Πρόσθεσε ότι «ευρισκόμενος ενώπιον ενός παρατεταμένου αδιεξόδου τόσων ετών και της αδιάλλακτης στάσης της τουρκικής πλευράς που απαιτούσε λύση εκτός του συμφωνημένου πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών, δηλαδή λύση δύο κρατών, ορθά ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης διέγνωσε αμέσως ότι θα έπρεπε να δημιουργηθούν οι συνθήκες, ώστε και ο Γενικός Γραμματέας να διαπιστώσει προοπτική και να εμπλακεί εκ νέου σε μια νέα πρωτοβουλία, δημιουργώντας ταυτόχρονα τα κίνητρα για αλλαγή της τουρκικής αδιάλλακτης στάσης, χωρίς η δική μας πλευρά να προβεί σε παραχωρήσεις ή υποχωρήσεις επί της ουσίας του Κυπριακού ή επί των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο, «ορθώς άρχισε ένας μεγάλος αγώνας, ώστε τα απαραίτητα εχέγγυα να τα προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έπρεπε να εμπλακεί κατά τρόπο αποτελεσματικό», για να προσθέσει πως «η εξωτερική πολιτική με σαφή δυτικό και ευρωπαϊκό προσανατολισμό και χωρίς αμφιταλαντεύσεις που ακολούθησε η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, καθώς και ο αξιόπιστος τρόπος με τον οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία πολιτεύθηκε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έφεραν καρπούς και αποτελέσματα».

«Το Κυπριακό διασυνδέθηκε κατά σαφή, ρητό και κατηγορηματικό τρόπο στα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Απρίλιο του 2024 με τις όποιες ευρωπαϊκές βλέψεις ή επιδιώξεις της Τουρκίας, δημιουργώντας έτσι τα κίνητρα που χρειαζόταν να αξιοποιήσει ο Γενικός Γραμματέας σε μια νέα πρωτοβουλία για αλλαγή της τουρκικής στάσης», είπε.

Τόνισε ακόμη ότι «σήμερα, παρά τις δυσκολίες που κανένας δεν υποτιμά, βρισκόμαστε ενώπιον μιας νέας προσπάθειας του Γενικού Γραμματέα που κατέστη δυνατή με τις ενέργειές μας, για άρση του αδιεξόδου και επανέναρξη των συνομιλιών, κατά τρόπο που να δημιουργεί ορατή προοπτική επίλυσης του Κυπριακού, σε λύση πρωτίστως λειτουργική και βιώσιμη, στο πλαίσιο των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών, του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου, καθώς και των ευρωπαϊκών αρχών και αξιών».

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, με αποδεδειγμένη πολιτική βούληση, πράττει ό,τι είναι δυνατόν για να επιτύχει η νέα προσπάθεια του κ. Αντόνιο Γκουτέρες και της προσωπικής του απεσταλμένης κας Μαρίας Άνχελας Ολγκίν», ανέφερε, για να προσθέσει ότι «η μέγιστη δυνατή ενότητα ανάμεσα στην πολιτική ηγεσία και στον λαό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του κοινού στόχου, που δεν είναι άλλος από την απαλλαγή από την κατοχή».

Ο κ. Παπαδόπουλος υπογράμμισε ότι η ενότητα στο εσωτερικό μέτωπο αποτελεί «απαραίτητη προϋπόθεση» για την επιτυχία της προσπάθειας, σημειώνοντας πως «καμιά άλλη πολιτική σκοπιμότητα δεν υπερτερεί του εθνικού στόχου της απελευθέρωσης και επανένωσης».

Εξάλλου, αναφέρθηκε εκτενώς στη θυσία των πεσόντων του Πέλλαπαϊς και της 33ης Μοίρας Καταδρομών, υπογραμμίζοντας ότι «η μνήμη τους δεν αποτελεί μόνο ιστορική αναφορά, αλλά διαρκή ευθύνη».

«Τιμούμε τους ήρωες που στάθηκαν όρθιοι απέναντι στον εισβολέα, επιλέγοντας το καθήκον αντί της ασφάλειας και την αξιοπρέπεια αντί της υποχώρησης», ανέφερε.

Έκανε παράλληλα αναφορά σε συγκεκριμένα πρόσωπα και γεγονότα της περιόδου του 1974 και της τουρκικής εισβολής.

Αναφέρθηκε, επίσης, στο Σχέδιο «ΛΑΒΙΔΑ» και στις επιχειρήσεις της 33ης Μοίρας Καταδρομών στα υψώματα του Πενταδακτύλου, σημειώνοντας ότι «οι καταδρομείς έδρασαν υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, επιτυγχάνοντας σημαντικούς στόχους, αλλά εγκαταλείφθηκαν χωρίς τις αναγκαίες ενισχύσεις».

Καταλήγοντας ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι η Πολιτεία οφείλει να συνεχίσει τις προσπάθειες για μια «ελεύθερη, επανενωμένη και ειρηνική Κύπρο», σημειώνοντας ότι η μεγαλύτερη τιμή προς τους πεσόντες είναι η διατήρηση της ιστορικής μνήμης και η συνέχιση του αγώνα «χωρίς λήθη και χωρίς υποχώρηση από τις αρχές».

Πηγή: ΚΥΠΕ