Κωνσταντίνου Ιωάννου: Πρωτοβουλία για Κυπριακό μέσα από αναβάθμιση ρόλου Κύπρου στην περιοχή

Η Κυβέρνηση εργάζεται για τη δημιουργία των προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν την επανέναρξη των απευθείας διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, μέσα από μια διπλωματική πρωτοβουλία «που συνδέεται άμεσα με την πολυεπίπεδη εξωτερική μας πολιτική που ακολουθεί η Κυπριακή Δημοκρατία, αναβαθμίζοντας τον ρόλο και την αξιοπιστία της ως εταίρου στην περιοχή και την Ευρωπαϊκή Ένωση», ανέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνου Ιωάννου, την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη, μιλώντας στο ετήσιο μνημόσυνο για τους πεσόντες κατά το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή του 1974, που διοργανώθηκε από το Γενικό Προξενείο της Δημοκρατίας και τις παροικιακές οργανώσεις Κυπρίων.

Ο Υπουργός διαβεβαίωσε ότι ο κυπριακός ελληνισμός δεν εγκατέλειψε ποτέ τον στόχο της απελευθέρωσης και ότι «η Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίζει να αγωνίζεται με συνέπεια, επιμονή και αποφασιστικότητα για μια λειτουργική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, που θα διασφαλίζει τα δικαιώματα όλων των νόμιμων κατοίκων του νησιού», επισημαίνοντας ότι αυτό αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

«Με αυτή την αταλάντευτη προσήλωση εργαζόμαστε για τη δημιουργία των προϋποθέσεων εκείνων που θα επιτρέψουν την επανέναρξη των απευθείας διαπραγματεύσεων, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου λύσης των Ηνωμένων Εθνών, του διαπραγματευτικού κεκτημένου και, πρωτίστως, των αρχών, των αξιών και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης», είπε.

«Μετά από τις δικές μας επίμονες προσπάθειες και την ξεκάθαρη πολιτική μας βούληση, το διάστημα αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη μια ιδιαίτερα σημαντική διπλωματική πρωτοβουλία για την επανεκκίνηση της διαδικασίας των συνομιλιών. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που συνδέεται άμεσα με την πολυεπίπεδη εξωτερική μας πολιτική που ακολουθεί η Κυπριακή Δημοκρατία, αναβαθμίζοντας τον ρόλο και την αξιοπιστία της ως εταίρου στην περιοχή και την Ευρωπαϊκή Ένωση», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζοντας το πλήγμα του Ιουλίου του 1974 για την Κύπρο και τις συνέπειές του που διαρκούν, ο κ. Ιωάννου είπε ότι «αποτελεί τη μεγαλύτερη τραγωδία της σύγχρονης ιστορίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και μια από τις πιο οδυνηρές σελίδες της ιστορίας ολόκληρου του ελληνισμού». Επισήμανε ότι «το προδοτικό πραξικόπημα υπονόμευσε τη δημοκρατική νομιμότητα και άνοιξε τον δρόμο στην τουρκική εισβολή» και πρόσθεσε ότι «αυτή η ιστορική αλήθεια δεν επιδέχεται αμφισβήτηση ούτε παραχάραξη. Η μνήμη υπηρετεί την αλήθεια. Και η αλήθεια αποτελεί προϋπόθεση για τη δικαιοσύνη, την επανένωση και την ειρήνη».

Σε ό,τι αφορά τις πρσπάθειες για επανέναρξη των συνομιλιών, ο Υπουργός σημείωσε ότι «η δική μας πλευρά προσέρχεται με ξεκάθαρη πολιτική βούληση, στηρίζοντας ενεργά τις πρωτοβουλίες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και αξιοποιώντας το αυξημένο ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τη σαφή διασύνδεση της πορείας των ευρωτουρκικών σχέσεων με την πρόοδο στο Κυπριακό».

«Οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε, η ενίσχυση των σχέσεών μας με στρατηγικούς εταίρους και ο ενεργός ρόλος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ευρύτερη περιοχή συνέβαλαν στην επανενεργοποίηση του διεθνούς ενδιαφέροντος και την έναρξη των διεργασιών, με στόχο την επιστροφή στο τραπέζι του διαλόγου», πρόσθεσε.

«Στόχος μας είναι μια ελεύθερη, επανενωμένη Κύπρος, απαλλαγμένη από κατοχικά στρατεύματα και αναχρονιστικές εγγυήσεις. Μια πατρίδα σύγχρονη, ευρωπαϊκή και δημοκρατική, στην οποία όλοι οι νόμιμοι πολίτες της θα μπορούν να ζουν ειρηνικά, με ασφάλεια και προοπτική», συνέχισε.

Αναφέρθηκε, επίσης στη στήριξη των εταίρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλών κρατών της διεθνούς κοινότητας, υπογραμμίζοντας ιδιαίτερα τη συμπαράσταση της Ελλάδας και του ελληνικού λαού. «Ιδιαίτερα εδώ, στη Θεσσαλονίκη, αισθανόμαστε αυτή τη στενή σχέση ακόμη πιο έντονα. Η Βόρεια Ελλάδα αγκάλιασε τους Κύπριους και τις οικογένειες προσφύγων που αναζήτησαν στήριξη μετά τον βίαιο ξεριζωμό από τις πατρογονικές τους εστίες. Έκτοτε, οι κυπριακές οργανώσεις της Βορείου Ελλάδος κράτησαν ζωντανή την ιστορική μνήμη και μετέφεραν από γενιά σε γενιά το μήνυμα ότι η Κύπρος δεν ξεχνά», είπε.

«Το μεγαλύτερο χρέος απέναντι στους ήρωές μας είναι να διαφυλάξουμε την ιστορική αλήθεια. Να ενισχύσουμε την ενότητα του λαού μας. Να μεταλαμπαδεύσουμε στις νεότερες γενιές τα διδάγματα της Ιστορίας», κατέληξε ο Υπουργός.

ΚΥΠΕ