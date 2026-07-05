Κάτι θα σκεφτεί ο Χριστοδουλίδης σε συνεννόηση με τους εθνικούς μας εργολάβους

* Τον Πρόεδρο δεν μπορεί κανένας να τον κατηγορήσει ότι δεν έχει ιδέες και ότι δεν σκέφτεται έξω από το κουτί. Να ζητήσουμε λέει και να διεκδικήσουμε να κάνουμε και εμείς ένα Μουντιάλ μαζί με τις γύρω χώρες; Ποιες να εννοεί άραγε; Το Ισραήλ αποκλείεται γιατί στα γήπεδα υπάρχει κίνδυνος να πέφτουν ιρανικοί πύραυλοι. Στην Αίγυπτο αποκλείεται αφού ο Σίσι δυσκολεύεται να προσφέρει ρεύμα σε 120 εκατ. Αιγυπτίους, οπότε που να περισσέψει ρεύμα για τους προβολείς των γηπέδων; Μήπως στον Λίβανο και στη ζώνη προστασίας που έκανε το Ισραήλ ή στη Δαμασκό; Μένει βέβαια η Τουρκία αλλά και η Ελλάδα που πέφτει λίγο μακριά. Τώρα θα μου πείτε τι μακριά; Η ομάδα του Καναδά που έπαιζε στο Λος Άντζελες ήθελε έξι ώρες πτήση για να μεταβεί, θα μας ενοχλήσει μία ώρα και 30 λεπτά ταξίδι στην Αθήνα και μία ώρα στην Κωνσταντινούπολη; Το πρόβλημα σε μας δεν είναι οι αποστάσεις αλλά τα γήπεδα. Αλλά κάτι θα σκεφτεί ο Νίκος Χριστοδουλίδης σε συνεννόηση με τους εθνικούς μας εργολάβους.

ΘΟΥΚΗΣ