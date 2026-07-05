Με ένταση στην έναρξη και αποφάσεις για την επόμενη μέρα ολοκληρώθηκε το Έκτακτο Συνέδριο της ΕΔΕΚ

Τη διεξαγωγή πρώτα καταστατικού και μετά εκλογικού συνεδρίου αποφάσισε το Έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΔΕΚ, το οποίο διεξήχθη την Κυριακή στη Λευκωσία, μετά από πρόταση του Προέδρου της ΕΔΕΚ.

Ο Νίκος Αναστασίου στην εισαγωγική του ομιλία αναφέρθηκε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και κυρίως στο ερώτημα αν θα πρέπει να πραγματοποιηθεί πρώτα καταστατικό συνέδριο ή θα πρέπει να προηγηθεί το τακτικό εκλογικό συνέδριο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στην έναρξη του συνεδρίου υπήρξε ένταση, η οποία δεν επεκτάθηκε, ενώ η διαδικασία συνεχίστηκε με τοποθετήσεις από τους συνέδρους.

Οι συμμετέχοντες στο Έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΔΕΚ ψήφισαν υπέρ της διεξαγωγής του καταστατικού συνεδρίου του κόμματος τον Οκτώβριο του 2026 και του εκλογικού συνεδρίου τον Δεκέμβριο του 2026.

ΚΥΠΕ