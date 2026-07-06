«Κράτος Μαφία»: Στην επόμενη συνεδρία του Υπουργικού το θέμα αντικατάστασης Μυλωνόπουλου από Αναγνωστόπουλο - Πότε πιάνουν δουλειά

Στην επόμενη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου αυτή την εβδομάδα θα τεθεί το θέμα της αντικατάστασης του κ. Χρίστου Μυλωνόπουλου από τον κ. Ηλία Αναγνωστόπουλο στην ομάδα των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για τη διερεύνηση των ευρημάτων της Έκθεσης της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς που αφορούν την υπόθεση του βιβλίου «Κράτος Μαφία», δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Πρόσθεσε πως οι ποινικοί ανακριτές θα αρχίσουν την εργασία τους αμέσως μετά τον διορισμό, με την νέα σύνθεση της Επιτροπής. Παράλληλα, ανέφερε, προχωρούν με την εξεύρεση των χώρων και του υποστηρικτικού προσωπικού.

Ο Εκπρόσωπος σημείωσε πως ο κ. Ηλίας Αναγνωστόπουλος είναι Ομότιμος Καθηγητής Ποινικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ανέφερε, ακόμη, ότι ο κ. Μυλωνόπουλος έθεσε αυτόν εκτός Επιτροπής, όχι για λόγους ουσίας αλλά για λόγους θωράκισης της θεσμικής διαδικασίας που θα ακολουθηθεί.

Επανέλαβε ότι η Κυβέρνηση επιθυμεί την πλήρη διερεύνηση των όσων καταγράφονται στο πόρισμα.

"Για αυτό και προχωρήσαμε στον διορισμό ανεξάρτητης ομάδας ποινικών ανακριτών με πρόσωπα υψηλού επιστημονικού κύρους", κατέληξε.