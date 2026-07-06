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| Πολιτική

Αννίτα μετά τη συνάντηση στην ΟΕΒ: Ήρθε ο καιρός για αύξηση στις χαμηλές και μεσαίες συντάξεις χωρίς να διακυβεύεται η βιωσιμότητα του Ταμείου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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«Μέχρι στιγμής δεν έχει κατατεθεί το νομοσχέδιο στη Βουλή αλλά γίνεται μια δημόσια συζήτηση και οι φορείς καταθέτουν τις απόψεις τους» δήλωσε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ.

Δίνοντας συνέχεια στις επαφές της με επίκεντρο το συνταξιοδοτικό μετά τη ΣΕΚ σήμερα η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ κ. Αννίτα Δημητρίου είχε συνάντηση με την ηγεσία της ΟΕΒ, συνοδευόμενη από μέλη της ηγεσίας της Παράταξης και συνεργάτες της.

Η κ. Δημητρίου σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους, αφού ευχαρίστησε τον Πρόεδρο και τα μέλη της ΟΕΒ σημείωσε ότι η συζήτηση επικεντρώθηκε στη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση και πως ήρθε ο καιρός για αύξηση στις χαμηλές και μεσαίες συντάξεις χωρίς να διακυβεύεται η βιωσιμότητα του Ταμείου και όλες οι συνισταμένες που με μια ολική προσέγγιση θα πρέπει να περιλαμβάνονται στη μεταρρύθμιση.

Πέραν του συνταξιοδοτικού η συζήτηση επεκτάθηκε και σε άλλα ζητήματα που αφορούν την οικονομία.

Σε αυτό το πλαίσιο η Πρόεδρος κ. Δημητρίου ανέφερε ότι θέλουμε η οικονομία να προχωρά με σταθερούς και υπεύθυνους βηματισμούς. «Με την οικονομία δεν παίζουμε. Χρειάζεται να προστατεύσουμε τα δημόσια οικονομικά για να μπορούμε να στηρίζουμε τους συμπολίτες μας που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Εκεί πρέπει να στηριχθεί και η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση αλλά και κάθε κίνηση από το κράτος».

Η κ. Δημητρίου απάντησε θετικά σε ερώτηση δημοσιογράφου ως προς το αν συμβαδίζουν οι απόψεις του ΔΗΣΥ και της ΟΕΒ για το συνταξιοδοτικό σημειώνοντας ότι αναμένεται να διαφανεί και το τι θα κατατεθεί από πλευράς κυβέρνησης. Όπως είπε, «είναι διαφορετικό να μιλάμε για τον πυλώνα 1 και διαφορετικό αν θα εισαχθεί και ο πυλώνας 2 (Ταμεία Προνοίας) που είναι και η δική μας άποψη. Μέχρι στιγμής δεν έχει κατατεθεί το νομοσχέδιο στη Βουλή αλλά γίνεται μια δημόσια συζήτηση και οι φορείς καταθέτουν τις απόψεις τους».

Εκ μέρους της ΟΕΒ ο Πρόεδρος κ. Παντελίδης σημείωσε τα εξής:«Είχαμε μια εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων σε θέματα που απασχολούν το επιχειρείν όπως το ενεργειακό κόστος, ο διοικητικός φόρτος που επηρεάζει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα, η έλλειψη προσωπικού σε νευραλγικούς τομείς, και φυσικά το συνταξιοδοτικό. Συζητήσαμε τα θέματα αρχής και σαν επιχειρηματική κοινότητα στηριζόμαστε στις υπεύθυνες πολιτικές και στάση του ΔΗΣΥ σε αυτά τα ζητήματα ειδικότερα όταν πρόκειται για θέματα που επηρεάζουν την κοινωνία. Αποφασίσαμε επίσης να θεσμοθετήσουμε συναντήσεις για αυτά τα θέματα που επηρεάζουν το επιχειρείν και την οικονομία κατ’ επέκταση».

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