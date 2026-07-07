Χριστοδουλίδης για διορισμό Αναγνωστόπουλου: «Οι αντιδράσεις πηγάζουν από αντιπολιτευτικό μένος»

Απάντηση στις επικρίσεις που διατυπώνονται για τον διορισμό του κ. Αναγνωστόπουλου έδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, διαβεβαιώνοντας ότι πριν από τον διορισμό υπήρξε επικοινωνία με την Αρχή κατά της Διαφθοράς και ότι «δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα». Παράλληλα, απέδωσε τις αντιδράσεις σε «αντιπολιτευτικό μένος» και κάλεσε να αφεθεί η ερευνητική επιτροπή να ολοκληρώσει το έργο της.

Κληθείς να σχολιάσει τις ανησυχίες που εκφράζουν νομικοί ότι ο διορισμός του κ. Αναγνωστόπουλου ενδέχεται να επηρεάσει τη διαδικασία ή τη σύνθεση των ποινικών ανακριτών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι εκείνο που ενδιαφέρει την Κυβέρνηση είναι η ουσιαστική διερεύνηση των όσων έχει δημοσιοποιήσει η Αρχή κατά της Διαφθοράς.

«Κάποιοι περιορίζονται μόνο στο να εκφράζουν ανησυχίες. Εμάς μας ενδιαφέρει η ουσία και η ουσία είναι να διερευνηθούν όσα η Αρχή κατά της Διαφθοράς έχει δημοσιοποιήσει στις επτά κατηγορίες», δήλωσε.

Ο κ. Χριστοδουλίδης υποστήριξε ότι οι αντιδράσεις που καταγράφονται οφείλονται κυρίως σε πολιτικά κίνητρα και αποκάλυψε ότι πριν από τον διορισμό είχε προηγηθεί συνεννόηση με την Αρχή κατά της Διαφθοράς.

«Θέλω να πω προς όλους αυτούς που συνεχώς ανησυχούν και αντιδρούν ότι αυτό πηγάζει κυρίως από αντιπολιτευτικό μένος και τίποτε άλλο. Πριν από τον διορισμό του συγκεκριμένου κυρίου επικοινωνήσαμε με την Αρχή κατά της Διαφθοράς και βεβαιωθήκαμε ότι δεν υπάρχει το οποιοδήποτε πρόβλημα», ανέφερε.

Παράλληλα, κάλεσε να αφεθεί η ερευνητική επιτροπή να ολοκληρώσει απρόσκοπτα το έργο της.

«Ας αφήσουμε αυτή την ερευνητική επιτροπή να κάνει τη δουλειά της. Ας μην βρίσκουν κάποιοι συνεχώς τρόπους, αποκλειστικά από αντιπολιτευτικό μένος, να προβαίνουν σε τέτοιου είδους δηλώσεις. Αφήστε την επιτροπή να δουλέψει, να βγει το αποτέλεσμα και θα είμαστε εδώ να το σχολιάσουμε», είπε.

Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε ότι πριν από τον διορισμό υπήρξε επικοινωνία με την Αρχή κατά της Διαφθοράς, η οποία, όπως είπε, επιβεβαίωσε ότι «δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα».