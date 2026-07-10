«Δεν εξαρτάται το κράτος από ένα άτομο για πέντε μήνες» – Νέα καρφιά Κουλλά για το «όχι» στη Ραουνά (ηχητικό)

Τους λόγους για τους οποίους ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν συναίνεσε στην παράταση της λειτουργίας του Υφυπουργείου Ευρωπαϊκών Θεμάτων εξήγησε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Ονούφριος Κουλλά, απορρίπτοντας τις επικρίσεις της κυβέρνησης και υποστηρίζοντας ότι δεν αποδείχθηκε πως η συνέχιση της θητείας της Μαριλένας Ραουνά ήταν αναγκαία για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 & 97.6 στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» με τον Γιάννη Σεϊτανίδη, ο κ. Κουλλά υποστήριξε ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος έλαβε συγκεκριμένη και ομόφωνη απόφαση και απέδωσε την ένταση που ακολούθησε στις δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας και κυβερνητικών στελεχών.

«Αντί να γίνει σεβαστή, για παράδειγμα, η απόφαση της πλειοψηφίας της Βουλής, πυροδότησε μια αχρείαστη κατά τα άλλα αντιπαράθεση», ανέφερε.

Όπως είπε, ο ΔΗΣΥ δεν επιδίωξε τη σύγκρουση με την κυβέρνηση, αλλά απάντησε στις επικρίσεις που δέχθηκε.

Ερωτήματα για την αναγκαιότητα της παράτασης

Ο κ. Κουλλάς αμφισβήτησε την αιτιολόγηση ότι η παράταση της θητείας της κ. Ραουνά ήταν απαραίτητη λόγω των διαπραγματεύσεων για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της προσπάθειας εξασφάλισης περισσότερων ευρωπαϊκών πόρων.

Όπως υποστήριξε, η Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτει ήδη υπουργεία, υπηρεσίες και εξειδικευμένες κρατικές δομές με πολυετή εμπειρία στη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

«Δηλαδή εξαρτάται από ένα άτομο για πέντε μήνες σε μια συγκεκριμένη θέση η επιτυχία αυτή του κράτους μας; Το Υπουργείο Οικονομικών που είναι πιο ειδικό τι λέει; Δέχεται ότι χωρίς αυτό το συγκεκριμένο άτομο δεν θα τα καταφέρουμε;» διερωτήθηκε.

Αναφέρθηκε ειδικότερα στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Υπουργείο Εξωτερικών, σημειώνοντας ότι η Κύπρος είχε θετικές επιδόσεις στην άντληση ευρωπαϊκών κονδυλίων και πριν από τη δημιουργία του συγκεκριμένου Υφυπουργείου.

«Είμαστε από τις χώρες που δεν χάσαμε ποτέ ούτε ένα ευρώ. Πρέπει να είμαστε περήφανοι για αυτό», είπε.

Πρόσθεσε ότι η χώρα συγκαταλεγόταν μεταξύ εκείνων που αντλούσαν με ταχείς ρυθμούς τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους.

«Δεν είχαμε Υφυπουργείο όλα τα προηγούμενα χρόνια και νομίζω πήγαμε πάρα πάρα πολύ καλά σε αυτό τον τομέα», ανέφερε.

«Δεν έχει τεκμηριωθεί» το δημόσιο όφελος

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν εξήγησε επαρκώς γιατί ήταν αναγκαία η παράταση της συγκεκριμένης θέσης και ποιο θα ήταν το ουσιαστικό όφελος για το κράτος.

«Δεν νομίζω ότι είναι επαρκής αιτιολογία για να παρατείνει μια θέση σε ένα συγκεκριμένο άτομο», δήλωσε.

Έθεσε παράλληλα ζήτημα δημοσιονομικού κόστους, τονίζοντας ότι η Βουλή οφείλει να εξετάζει προσεκτικά αποφάσεις που συνεπάγονται επιβάρυνση για τα δημόσια οικονομικά.

«Η Βουλή είναι θεματοφύλακας του δημόσιου χρήματος. Δεν μπορεί να ψηφίζει κάτι που έχει δημοσιονομικό κόστος», είπε.

Κατά τον ίδιο, μια τέτοια δαπάνη μπορεί να εγκριθεί μόνο εφόσον αποδειχθεί ότι υπάρχει σημαντική ανάγκη και συγκεκριμένο όφελος.

«Όλες αυτές οι θέσεις κοστίζουν για τους πολίτες, παρά μόνο αν τεκμηριωθεί ότι υπάρχει πράγματι πολύ σημαντική ανάγκη και σοβαρό όφελος. Δεν έχει τεκμηριωθεί κάτι τέτοιο», ανέφερε.

Ο κ. Κουλλάς άφησε επίσης αιχμές για τη σχέση του Προέδρου της Δημοκρατίας με την κ. Ραουνά, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να ήταν ιδιαίτερα προσεκτική στον χειρισμό του θέματος.

Ακούστε όλη την παρέμβαση του Ονούρφιου Κουλλά στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 & 97.6 στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά»: