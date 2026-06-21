Η φιλοδοξία του Νικόλα για ένα ισχυρό Κέντρο - Τα τρία πιθανά σενάρια που μελετά το ΔΗΚΟ και οι φόβοι των μικρών

Η ανάληψη πρωτοβουλίας για συνένωση του κεντρώου χώρου ήταν το πρώτο και το βασικότερο πολιτικό μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ το βράδυ των βουλευτικών εκλογών της 24ης Μαΐου. Μέσα σε εκείνο το κλίμα της ευφορίας που δημιούργησε στις τάξεις των ΔΗΚΟϊκών το αποτέλεσμα της κάλπης, ο Νικόλας Παπαδόπουλος επέλεξε να απευθυνθεί στους ψηφοφόρους του Κέντρου που είχαν απογοητευτεί από την έκβαση των εκλογών, δίνοντας μια ιδιαίτερα φιλόδοξη υπόσχεση. «Το ΔΗΚΟ», τόνισε, «από αύριο αναλαμβάνει πρωτοβουλία για τη συνένωση του κεντρώου χώρου». Σύντομα, είπε, «θα φωνάξουμε όλοι μαζί: Το Κέντρο είναι εδώ, ενωμένο και δυνατό». Ήταν ξεκάθαρο ότι το μήνυμα απευθυνόταν στους ψηφοφόρους της ΔΗΠΑ, της ΕΔΕΚ και του Κινήματος Οικολόγων. Τριών κεντρώων κομμάτων που βρέθηκαν εκτός Βουλής. Ωστόσο είναι άγνωστο πώς ηχεί στα αφτιά των μελών του κάθε κόμματος η πρόταση του Νικόλα Παπαδόπουλου. Σε επίπεδο ηγεσίας υπάρχει σοβαρή επιφύλαξη ως προς τις πραγματικές προθέσεις του ΔΗΚΟ. Επικρατεί...
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